Bison Futé - Prévisions de circulation du 16 au 18 juillet 2021 : cela se complique

Vendredi 16 juillet

Départs : orange au niveau national

Les départs en vacances s'intensifient. Bison Futé met donc tout le pays en orange dès le vendredi. En Île-de-France, les premiers gros ralentissements auront lieu dès la fin de matinée et seront renforcés en fin d'après-midi par les trajets domicile-travail. Mieux vaut donc partir avant midi.

Dans les autres grandes métropoles, ce sera chargé de 14 à 19 heures. De 15/16 heures à 19 heures, il faut éviter les A7 Valence/Orange et les A9 Nîmes/Montpellier. Ce sera aussi compliqué sur l'A43 entre Lyon et Chambéry. Attention à une attente de plus d'une heure pour l'accès au tunnel du Mont Blanc de 17 à 20 heures.

Samedi 17 juillet

Départs : rouge au niveau national

Retours : orange au niveau national

Sans surprise, pour les départs, ce sera un samedi très compliqué. Il faut quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8 heures. Les autres grandes villes sont à fuir avant 9 heures. En matinée, entre 9 et 13 heures selon les axes, ce sera saturé sur les A6 Mâcon/Lyon, A9 Orange/Montpellier, A10 Orléans/Bordeaux, A43 Lyon/Chambéry, A71 Orléans/Bourges. Les difficultés vont s'étaler du matin au soir pour les A7 Lyon/Orange, A8 Aix/Nice, A20 Limoges/Brive, A61 Toulouse/Narbonne

Pour les retours, ce sera donc déjà tout orange. Les grosses difficultés se concentreront sur l'A7 d'Orange à Lyon (de 10 à 15 heures) et l'A8 de Nice à Aix-en-Provence (de 9 à 13 heures). Il est conseillé de rejoindre l'Île-de-France avant le début de l'après-midi.

Dimanche 18 juillet

Départs : orange en Auvergne-Rhône Alpes, le long de la Méditerranée

Preuve qu'on avance dans l'été, c'est la première fois que Bison Futé sort des drapeaux colorés le dimanche. C'est juste de l'orange pour la vallée du Rhône. Ça coincera sur l'A7 Lyon/Marseille de 15 à 19 heures et sur l'A8 d'Aix à l'Italie de 10 à 20 heures.

> Toutes les prévisions détaillées sont à retrouver sur le site de Bison Futé