BlaBlaCar: 15 ans d'existence, 20 millions de membres en France !

Une fois n’est pas coutume, commençons par un mea culpa : l’auteur de ces lignes aurait bel et bien dû intégrer le site de covoiturage BlaBlaCar a sa récente enquête consacrée aux réussites de l’automobile française.

L’entreprise fête cette semaine ses 15 ans – elle s’appelait alors Covoiturage.fr – et avait à son lancement une ambition purement hexagonale. BlaBlaCar revendique désormais 100 millions de membres à travers 22 pays (dont 20 millions en France, chiffre assez étonnant), et emploie quelques 700 salariés répartis dans 7 pays.

D’autres chiffres ? Le nombre de membres aurait doublé ces trois dernières années, la distance moyenne des trajets s’établit à 280 km, et la société évalue les gains d’émissions de CO2 à 1,6 million de tonnes par an.

Si la croissance est continue et régulière, on constate aussi, phénomène intéressant, que la demande de covoiturage résulte directement de la conjoncture. En septembre-octobre, à la faveur de la hausse continue des prix du carburant, le nombre de trajets proposés a augmenté de 15% alors même qu’il s’agit d’une période habituellement creuse pour la société.

« Quand les prix des carburants augmentent, le covoiturage apparaît alors comme une solution très efficace pour diviser par deux ou trois sa facture d’essence. Cela a aussi pour conséquence de favoriser des comportements plus vertueux vis-à-vis de l’environnement, explique Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar.

Et le même d’expliquer que : « Cette étape de 100 millions de membres montre que le covoiturage est désormais un phénomène largement répandu. Nous allons poursuivre nos efforts d'innovation pour développer une mise en relation encore plus intelligente, permettant aux voyageurs de trouver un trajet depuis et vers n’importe quel endroit. Nous accélérons également la digitalisation des bus longue distance, devenant ainsi l’application de référence pour la mobilité. Mais des millions de sièges sont encore vides et attendent d'être partagés. La route est encore longue pour que l’autosolisme appartienne définitivement au passé. »

Pour l’avenir, BlaBlaCar prévoit notamme de développer son offre autour des transports en bus, lesquels représentent aujourd’hui 20% du total des trajets réservés. L’Europe de l’est et l’Amérique latine devraient représenter d’importants relais de croissance pour l’entreprise.