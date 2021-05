BMW : des pneus 22 pouces, mais écolo

Les annonces dans le cadre du développement durable ne se comptent plus ces derniers temps tellement elles sont nombreuses. Réduction de l'usage du cobalt dans les batteries, recyclage de matières premières (plastiques, métaux), décarbonisation des productions avec de l'énergie verte, les constructeurs font chauffer les services communication.

BMW ne déroge pas à la règle, le groupe allemand étant d'ailleurs l'un des premiers acheteurs pour le nouveau pneumatique Pirelli certifié FSC (Forest Stewardship Council). Un label qui, on le précise, permet d'assurer une filière durable d'approvisionnement à partir de surfaces boisées.

Ce pneu Pirelli, modèle P Zero, est pour l'heure réservé au X5 hybride rechargeable. Et cette certification FSC sera cantonnée à la version de 22 pouces (275/35 R22). D'autres montes pourraient pourquoi pas suivre dans les prochains mois, notamment sur des diamètres inférieurs. Ce pneumatique est produit à partir de caoutchouc naturel "certifié durable" et de rayonne, un matériau provenant de la cellulose de bois.