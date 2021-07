BMW dévoile la nouvelle Série 2 Coupé

Double bonne nouvelle. Déjà, le fait de découvrir une génération inédite de la Série 2 Coupé en est une première. À l'heure où les marques quittent les segments de niche pour concentrer les dépenses sur les SUV et l'électrique, BMW reste sur le marché des petits coupés. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce coupé est encore une propulsion, alors que les autres véhicules compacts de la firme sont passés à la traction !

Il y a en revanche un point où les puristes seront assurément plus critiques : le design. La Série 2 est de retour avec un look plus anguleux, plus exubérant. Elle ne fera pas l'unanimité, d'autant que les stylistes ont osé des détails originaux. C'est ainsi le cas pour les optiques, qui n'ont qu'un élément lumineux, un clin d'œil au coupé 02 selon BMW.

Voyagez surclassé

Ces phares forment une pointe vers la calandre. Celle-ci n'a pas la forme béante de la Série 4. On a ici des haricots horizontaux, avec un surprenant effet 3D. Le profil conserve le célèbre décroché Hofmeister. On note que la version M240i a des rétros spécifiques, inspirés de ceux des "vraies" M. A l'arrière, les feux sont d'un bloc.

La nouvelle Série 2 mesure 4,54 mètres de longueur. C'est 10,5 cm de plus que l'ancien modèle. La largeur a pris un peu plus de 6 cm (à 1,84 m), tandis que la hauteur a été abaissée de 2,8 cm, à 1,39 mètre.

Surprise à l'intérieur. On ne retrouve pas la planche de bord de la Série 1, mais celle de la Série 4. On va donc voyager surclassé ! La présentation est dans les standards des dernières BMW, avec un écran central tactile (jusqu'à 12,3 pouces) rapproché de l'instrumentation numérique. Les commandes de clim sont associées aux aérateurs centraux. Le coupé reçoit en série des sièges sport. À l'arrière, la banquette peut se replier selon le format 40/20/40. Le volume de coffre est de 390 litres, ce qui est peu pour le gabarit.

Pas d'hybride mais encore du diesel

La Série 2 reprend en partie le châssis de la Série 4. Trois motorisations sont prévues pour le lancement. L'entrée de gamme est un quatre cylindres essence de 184 ch. Le modèle ne renonce pas au diesel, avec une 220d de 190 ch. Ce sont donc des propulsions. Le sommet est la déclinaison M240i, avec la transmission intégrale xDrive.

La M240i est équipée d'un six cylindres en ligne 3.0 litres fort de 374 ch, soit 34 ch de plus que l'ancien modèle. Le couple maxi est de 500 Nm. La voiture passe de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Comme toutes les Série 2 Coupé, elle a une boîte de vitesses automatique 8 rapports. Cette variante reçoit une suspension et un freinage spécifiques, signés M. Une vraie M2 est annoncée pour 2022.

Le véhicule est déjà disponible à la commande, avec des prix à partir de 41 800 €.

Les prix