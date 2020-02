BMW dévoile les jantes originales de l'iX3

En réponse à

Ce n'est pas comme si les autres constructeurs produisant des voitures électriques n'y avaient pas pensé et ne l'avaient pas déjà mis en place (Hyundai, Kia, Tesla, Nissan, Renault...). C'est juste qu'ils ne se la racontent pas pour simplement des jantes.

Il n'y a que les marques allemandes qui font ça (et Peugeot de plus en plus) : se pavaner pour des banalités que d'autres font déjà.