BMW dévoile un nouveau logo

Une nouveauté peut en cacher une autre. Hier, BMW a levé le voile sur le concept i4. Le rôle de ce prototype est surtout d'annoncer la version 100 % électrique de la future Série 4 Gran Coupé. Mais il inaugurait aussi un autre élément : un nouveau logo de BMW. Ou plutôt une évolution.

Le constructeur n'a en effet pas radicalement transformé son badge. On retrouve ainsi le double cercle, avec au centre le damier bleu et blanc. La nouveauté vient du deuxième cercle, qui délaisse le noir pour un fond transparent. Ainsi, sur le concept i4, on voit la carrosserie au travers. Le contour et les lettres optent pour le gris.

Ce logo n'est toutefois pas attendu sur les prochains véhicules de la marque. BMW indique que c'est son nouveau logo de communication. Il sera donc utilisé pour les supports marketing. Hier, il a fait son apparition sur les réseaux sociaux de la marque. Pour cette utilisation, le logo adopte un aspect en deux dimensions. Sur le Twitter du constructeur, on le voit avec toujours le bleu et blanc au centre, puis le disque d'aspect transparent et des lettres blanches. Un logo simplifié donc, qui permettra de jouer avec les couleurs et les fonds.

BMW suit une tendance, celle du "flat design", le design à plat. Volkswagen a fait de même fin 2019, après Citroën ou encore Mini.