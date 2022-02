BMW fête le printemps avec plusieurs évolutions de gamme

Il y a quelques jours, BMW levait le voile sur la version restylée de sa Série 8, la déclinaison M60 de l’iX et la série spéciale X2 GoldPlay Edition. Les principales nouveautés munichoises de ce début d’année sont donc déjà connues. Mais, fidèle à ses habitudes, le constructeur apporte plusieurs modifications à une large partie de sa gamme pour fêter l’arrivée prochaine du printemps. En voici, modèle par modèle, le détail.

Série 2 Active Tourer

À peine arrivé en concession, le monospace complète sa palette de coloris du nouveau rouge Piedmont. Plus intéressant, le Driving Assistant Plus complète ses fonctionnalités d’une assistance de direction et d’une aide au guidage basée sur la lecture des marquages au sol (Steering Assist et Lane Guidance Assist). Ces deux dispositifs permettent au véhicule de rester au centre de sa voie de circulation et sont opérationnels jusqu’à 180 km/h. Ces nouveautés seront disponibles sur les Série 2 Active Tourer assemblés à partir de mars.

Série 4 Gran Coupé et i4

Les possibilités de personnalisation de ces deux modèles seront plus nombreuses à partir de mars. Au programme, de nouvelles teintes extérieures BMW Individual, baptisées Brilliant White et Frozen Dark Grey ainsi que, sur les versions M et M Sport uniquement, les Frozen Pure Grey et Frozen Portimao Blue.

À la même période, le pack M Carbon extérieur, jusque-là réservé à l’i4 M50, sera disponible sur toutes les versions d’i4 et sur les Série 4 Gran Coupé M Sport. Ce pack se compose de prises d’air, de coques de rétroviseurs, d’un spoiler arrière et d’un diffuseur en CFRP (Carbon-Fibre-Reinforced Plastic, plastique renforcé de fibres de carbone).

À bord, il sera désormais possible d’opter pour de nouvelles teintes de cuir BMW Individual : Black, Ivory White, Tartufo, Fjord Blue/Black et Fiona Red/Black. Selon la case cochée, et le chèque signé, ces peaux habilleront les seuls sièges ou les sièges et la partie supérieure de la planche de bord.

X3 et X4

Dès le mois d’avril, le régulateur de vitesse adaptatif équipant ce duo de SUV sera complété d’une fonction Stop & Go. L’arrêt du véhicule sera piloté par le radar de distance, tandis que le redémarrage se fera automatiquement si l’arrêt dure, au maximum, 3 secondes. Au-delà, une intervention du conducteur sera nécessaire pour réenclencher le dispositif. En supplément l’Active Cruise Control pourra se caler sur les limitations de vitesse en vigueur grâce au Systems Speed Limit Info Traffic.

M5 Competition

La plus méchante des Série 5 peut maintenant s’habiller du Sophisto Grey Brilliant Effect. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, la marque propose, afin de célébrer le 50è anniversaire du département Motorsport de remplacer les logos sis sur le capot, le volet de coffre et les moyeux de roues par le modèle de 1973 que l'on trouvait alors sur les modèles de compétition mis au point par Motorsport. Ce logo est disponible sur toutes les BMW de la gamme M.

iX

Nouveau porte-drapeau de la gamme électrique de BMW, ce mastodonte complète son offre en matière de technologies de pointe avec l’arrivée du Parking Assistant Professional. Ce dispositif est capable d’enregistrer, à l’aide du GPS et des données de trajectoire définies par les mouvements de direction, un itinéraire pouvant atteindre les 200 m depuis son point de départ. Ainsi, lorsque le conducteur retournera à proximité de cet endroit, un iX doté de cette option sera capable d’aller se garer tout seul. Le conducteur devra toutefois rester à bord pour superviser les manœuvres.

Sur le plan esthétique, la gamme iX propose désormais une teinte BMW Individual Oxid Grey ainsi que de nouvelles jantes de 22'' frappées M, bicolores Titanium Bronze avec une finition gloss 3D.

My BMW App

Comme la quasi-totalité de ses rivaux, BMW a développé une application pour smartphone, nommé My BMW App. Au cours du printemps, celle-ci sera mise à jour afin de faciliter les recharges des possesseurs de BMW électriques ou hybrides rechargeables, par exemple en indiquant la disponibilité des bornes de recharge à proximité.

Sur les réseaux partenaires, les propriétaires d’i4 et d’iX pourront également lancer la charge simplement en utilisant cette application.