BMW X2 : une nouvelle série limitée GoldPlay Edition

Avec le X2, BMW se lâche. Il propose des séries spéciales au look original. Après la M Mesh Edition et ses stickers orange fluo, voici la GoldPlay Edition. Comme son nom l'indique, cette variante reçoit des éléments de style couleur or. Et la marque n'a pas cherché à faire dans la discrétion : la teinte dorée est notamment utilisée pour le contour des haricots ! Effet bling-bling garanti.

L'or habille aussi les coques des rétroviseurs et se retrouve sur les jantes, des 19 pouces en série (des 20 pouces sont disponibles en option). Ce X2 reçoit un décor graphique sur les portes. La palette de coloris intègre le vert San Remo, inédit sur le X2 et réservé à cette version spéciale.

Cette série spéciale est basée sur la finition M Sport, avec donc le look sportif associé (prises d'air agrandies, passages de roue couleur carrosserie…). Les sorties d'échappement et les encadrements de vitre sont en noir brillant. La suspension est abaissée de 10 mm.

On retrouve aussi à l'intérieur les éléments de style M (volant gainé de cuir, ciel de pavillon anthracite, pédalier en acier…). Les inserts décoratifs reprennent le motif graphique doré vu sur l'extérieur, réalisé par gravure au laser. Il y a des seuils de porte spécifiques, avec la couleur or encore. Les sièges en cuir noir ont des surpiqûres dorées, une teinte que l'on a également autour des tapis de sol.

Hormis la M35i, toutes les versions du X2 sont disponibles avec cette série limitée. La dotation de série comprend les phares LED, le hayon électrique, la clim auto bi-zone, les sièges avant électriques et chauffants, la caméra de recul, l'aide aux créneaux, la navigation, le régulateur de vitesse avec fonction freinage…

Le prix de départ, en sDrive 18i, est de 43 150 €.