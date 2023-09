BMW i7 Protection - En direct du salon de Munich 2023 : pour ceux qui ont trop d'ennemis

Depuis quelques années, BMW et d’autres constructeurs automobiles proposent des modèles entièrement blindés pour ceux qui possèdent des ennemis capables de leur vouloir beaucoup de mal. Mais comme il n’y a pas de raison que ces engins-là soient uniquement thermiques, BMW dévoile la i7 Protection pour sauver ses clients des explosions et des tirs de Kalachnikov tout en préservant la planète grâce à une mécanique à zéro émission.

La i7 Protection reprend le groupe motopropulseur de 544 chevaux de la version xDrive60, mais avec une masse en nette augmentation en raison de la pose d’un blindage au standard VR9 pour la carrosserie et même VR10 pour les vitres. Il s’agit de la norme de blindage la plus haute pour les véhicules civils non armés. Au-dessus de ça, il n’y a plus que des tanks et des chars d’assaut ! La consommation explose logiquement avec environ 30 kWh/100 km annoncés et une autonomie maximale réduite à 380 kilomètres malgré les 105,7 kWh de batterie. La i7 xDrive60 normale revendique pour rappel environ 20 kWh/100 et plus de 600 km d’autonomie.

4,45 tonnes et des porte-drapeaux

Il faut dire que cette i7 Protection relève un peu du char d’assaut au niveau de la masse : au lieu des 2,7 tonnes de la i7 normale, elle pèse 4,45 tonnes et nécessite donc le permis poids lourd en Europe pour la conduire. De toute façon, on imagine que seuls des professionnels de la conduite « spéciale » en prendront le volant. Notez qu’elle possède des porte-drapeaux, ce qui peut se révéler utilise si vous projetez de devenir dictateur d’un pays. Capable de résister aux tirs de fusil d’assaut et aux explosions, cette i7 Protection possède également des équipements lumineux spéciaux et des pneus Michelin permettant de rouler même avec de multiples impacts de balle. Mais combien coûte cette i7 blindée ? BMW ne communique pas là-dessus mais il faut parait-il généralement doubler la valeur neuve des autos dans ce genre de préparation. Tablons donc sur une addition aux environs du demi-million d’euros avec quelques options.

La couche de blindage de la voiture est telle que notre micro ne fonctionnait plus à côté de la i7 Protection. On se sentait tout de suite plus en sécurité…