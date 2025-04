Le BMW iX restylé est en progrès, mais peut-être pas suffisamment…

Le BMW iX débute à 88 600 € en 45 xDrive, la 60 s’affichant à 106 400 €. Les deux présentant le même équipement, le supplément réclamé pour la 60 semble énorme, même si on gagne près de 100 km d’autonomie et un 0 à 100 km/h effectué en 4,6 s au lieu de 5,1 s…

De série, ces iX offrent pas mal de choses : clim auto bizone, hifi Harmann-Kardon (18 hp, 655 W), hayon motorisé, GPS connecté, accès mains libres, caméra de recul, sièges électriques et chauffants (à l’instar du volant), affichage tête haute, projecteurs Advanced Full Led, jantes de 20 pouces, banquette arrière rabattable 40/20/40, chargeur embarqué de 11 kW (seulement…).

Pour 5 600 € supplémentaires, le pack M Sport apporte la décoration extérieure plus agressive, le ciel de toit noir, la sellerie M Alcantara, les jantes de 21 et surtout les sièges sport multifonctions.

A 136 800 €, on accède à l’IX M70 (659 ch). Il bénéficie du pack M Sport à la décoration spécifique, de la clim quadrizone, de la calandre illuminée, des jantes de 22, de la direction aux quatre roues, de la suspension pneumatique, du Launch Control voire des projecteurs Shadow Line.





Le point techno

De série, les aides à la conduite sont assez perfectionnées : outre les éléments obligatoires, on dispose d’un régulateur de vitesse actif, du centrage sur la voie, voire de l’avertisseur d’angles morts. Le tout fonctionne efficacement et en douceur. On trouve aussi un éclairage actif à LED, très performant : le faisceau, puissant, s’ajuste en continu, ce qui rend la conduite de nuit très sécurisante. De plus, le système ne se laisse que rarement piéger par les véhicules arrivant en sens inverse sur 4 voies. Cela dit, il ne sait pas s’adapter au brouillard.