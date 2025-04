Le BMW iX restylé est en progrès, mais peut-être pas suffisamment…

La concurrence : attention à la Chine

La catégorie des grands SUV de plus de 380 ch à quatre roues motrices est assez encombrée. On trouve l’Audi Q6 S Line quattro (87 550 €), moins cher que l’iX45 mais limité à 387 ch. Cela dit, il parcourt jusqu’à 621 km entre deux charges. Chez Mercedes, pour obtenir ce niveau de puissance, il faut sélectionner l’EQE SUV 500 4Matic, à 106 500 € (449 ch, jusqu’à 598 km d’autonomie). Chez Porsche, le Macan 4 développe jusqu’à 408 ch avec le Launch Control, réclame un minimum de 86 439 € et roule 613 km au maximum entre deux charges (rapides avec 270 kW), mais il reste moins spacieux que le BMW. Chez Tesla, le Model X débute à 114 990 €. C’est cher, mais les recharges sont gratuites, les accélérations impressionnantes (0 – 100 km/h en 3,9 s), le volume utile colossal et l’autonomie… limitée à 576 km. Volvo propose son EX90 Plus Twin (408 ch), capable de 615 km d’autonomie maxi, et doté d’un habitacle très vaste (7 places) et richement équipé, mais il réclame 99 250 € au minimum… Enfin, Xpeng propose son G9 Performance (73 990 €), dangereusement attirant avec sa suspension pneumatique, ses 551 ch et sa charge rapide mais il reste à 570 km d’autonomie.



À retenir : bien placé mais sans argument décisif

Le BMW iX45 se signale d’abord par son confort de roulement, si l’on a opté pour la suspension pneumatique. On apprécie aussi son habitabilité, son grand coffre, son équipement convenable et ses performances amplement suffisantes. Le comportement routier très sûr est aussi à porter à son crédit, alors que son prix, certes considérable, apparaît très correctement placé face à la concurrence. Tout ceci se complète d’une consommation des plus raisonnables.

Reste que sa conduite demeure assez insipide (bien dommage pour une BMW), sa finition pas tout à fait premium, son ergonomie assez horripilante (ok, on trouve aussi des horreurs en la matière chez la concurrence) alors que ses capacités en matière de recharge ne sont pas au niveau des ténors de la catégorie. On attend un peu mieux d’une BMW, qui, comme d’autres, a intérêt à renforcer ce qui compose son ADN (ici, agrément de conduite, qualité, ergonomie) pour contrer une concurrence chinoise moins chère et à l’électricité plus performante. Les taxes à l’import ne doivent pas inciter les marques européennes à manquer de compétitivité…

Caradisiac a aimé

Le confort de roulement (avec suspensions pneumatiques

L'insonorisation

L'habitabilité

La consommation raisonnable

Les bonnes performances

Le comportement très sûr Caradisiac n'a pas aimé L'ergonomie parfois insensée

La finition un peu décevante

La recharge moyennement rapide

Le manque de sensations de conduite

Les sièges moins réussis qu'à une certaine époque