BMW, la preuve par X3

Les SUV représentent la moitié des ventes des constructeurs premium à travers le monde, ce qui vous donne une idée de l'importance du remplacement du X3 pour Bmw. La nouvelle (et quatrième) génération, nom de code G45, s'expose au Mondial de l'auto dans une version hybride rechargeable.

Long de 4,76 m (+ 3,5 cm par rapport au modèle précédent), l'engin repose sur un empattement de 2,87 m qui permet de préserver un bon espace aux genous pour les passagers arrière, lesquels devront toutefois composer avec un tunnel de transmission qui obère l'espace disponible pour le passager du milieu. L'espace dévolu aux bagages s'élève à 570 litres, ce qui correspond aux besoins des familles...mais le volume se réduit de 110 litres sur la version hybride rechargeable, ce qui est trop peu.

Le X3 s'affiche à partir de 63 950 € en thermique (moteur diesel 20d de 197 ch, moteurs essence 20 de 208 ch et M50 de 398 ch - not au passage que le suffixe "i" est désormais réservé aux modèles électriques), et de 71 950 € en hybride rechargeable 299 ch. Toutes les versions sont dotées d'une transmission intégrale et d'une boîte automatique à 8 rapports. Notez enfin que Caradisiac a déjà publié un essai de ce véhicule, en motorisation diesel 20d.

L'instant Caradisiac

Les photos de cet article ont été réalisées ce mercredi, traditionnelle "journée des enfants" au Mondial. Et ceux-ci étaient très présents sur le stand BMW, preuve que la force d'attraction de la marque à l'hélice reste intacte. Qui a dit que les jeunes n'aimaient plus l'automobile?