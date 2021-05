BMW lance une i3 à moins de 200 € par mois

L'histoire de la BMW i3 est en partie liée à celle d'un grand patron de la concurrence. Herbert Diess, PDG de Volkswagen et porté depuis bien longtemps sur la mobilité électrique avait poussé le projet en interne chez BMW, malgré les réticences. 8 ans après son lancement, l'i3, qui est désormais un peu larguée face à une concurrence des plus rudes.

Avant de prendre sa retraite, qui devait intervenir fin 2020 (la carrière de l'i3 avait finalement été temporairement prolongée), la citadine électrique gagne une offre en LLD en France, pour toute prise de commande jusqu'au 31 juin.

Basée sur la version "Atelier" 120 Ah, l'i3 est disponible à 195 €/mois sur 3 ans et 30 000 km. Evidemment, pour avoir une telle mensualité sur une auto à 40000 €, il y a certaines conditions. Le bonus écologique de 7000 € est pris en compte, et il faudra partir sur un premier loyer de 3155 €, qui inclus également une aide à la reprise. Le loyer monte à 255 € pour une i3 Edition WindMill et peut grimper jusqu'à 340 € pour une i3s avec un premier loyer à 3600 €.