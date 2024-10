La BMW M5 hybride de 727 ch est-elle digne de la lignée ?

Particulièrement généreux, l'équipement ne participe pas à la légèreté de la nouvelle M5. Il comprend d'office jantes alliage AV 20" et AR 21", calandre lumineuse, projecteurs full LED, rétroviseurs M noirs rabattables électriquement (électrochrome côté conducteur), 4 sorties d'échappement, spoiler arrière M noir, toit vitré panoramique, banquette arrière rabattable 40/20/40, ciel de pavillon anthracite, éclairage d'ambiance, rétroviseur intérieur électrochrome, sellerie Cuir, sièges avant sports électriques (+mémoire conducteur) et chauffants, volant sport multifonctions, accès mains libres, alarme, caméra de recul, câble Mode 3 Type 2, clim auto 4 zones, volet de coffre électrique, recharge smartphone par induction, parking auto, Hi-Fi Bowers & Wilkins 655 watts et 18 haut-parleurs, freinage auto incluant virages et carrefours, régulateur de vitesse aux limitations détectées, différentiel M Sport, mesure de pression des pneus, chargeur embarqué AC 7,4 kW, suspensions pilotées avec direction aux 4 roues.

Côté options, la M5 propose le pack Confort à 2000 €, qui ajoute sièges avant chauffants ventilés, banquette chauffante, stores pare-soleil arrière (mécaniques pour vitres latérales arrière et électrique pour lunette), entre autres. Facturé 3 300 €, le pack M Carbon compose de fibre de carbone, comme son nom l'indique, le toit, les coques de rétroviseurs extérieurs et le spoiler arrière. Pour les freins carbone/céramique, comptez 10 000 €.