La BMW M5 hybride de 727 ch est-elle digne de la lignée ?

La concurrence : hybride… ou pas !

La M5 croisera le fer avec deux types de rivales : les thermiques et les hybrides. Côté 100 % essence, il n'y en a pas cinquante : seulement les Audi RS6 (forcément en break Avant) et RS7, dont les V8 biturbo proposent entre 600 et 630 ch (versions Performance). Des modèles moins chers au catalogue (157 580 € maxi) mais impactées en France par les maxi-malus qui plombent le budget. Dans les deux cas, les amateurs ne les immatriculeront sans doute pas dans l'Hexagone. De son côté, Mercedes-AMG est déjà passée à l'hybridation, avec une E53 également capable de couvrir plusieurs dizaines de km en électrique, mais dont la puissance cumulée est "limitée" à 612 ch par l'utilisation d'un moteur 6 cylindres. Côté V8, il reste donc l'AMG GT 4 portes, mais dont le moteur électrique a surtout pour objectif de faire grimper la puissance à 843 ch, et non pas de rouler au quotidien sans brûler d'essence. Ce qui lui vaut d'ailleurs la plus grosse taxe écologique…

À retenir : la fin d'un cycle…

Difficile de blâmer le département Motorsport qui fait ce qu'il peut pour faire perdurer la M5 et son tonitruant V8 en imaginant cette mouture hybride que l'on peut résumer à une niche fiscale, y compris en Allemagne où elle sera moins taxée qu'une banale 520d. Et il convient de saluer la prouesse des ingénieurs qui arrivent presque à faire oublier les 2,4 tonnes de l'engin grâce à une série d'artifices comme la direction ultra-franche et le braquage des roues arrière. Mais difficile de conseiller à un amateur de la dynastie de remplacer la génération précédente par celle-ci, trop encombrante pour la route, et parallèlement trop lourde pour le circuit où elle perdrait rapidement ses moyens. La conseiller à un amateur de V8 qui ne peut immatriculer qu'en France et/ou ne serait pas contre recharger régulièrement la batterie ? Éventuellement…

Caradisiac a aimé

Poussée des 727 ch

Présentation

Pas de malus

Confort

Transmission paramétrable

Lois de la physique repoussées sur route…

Caradisiac n'a pas aimé

Encombrement

Poids

Puissance réduite batterie vide

Direction sans ressenti

Difficile d'envisager du circuit