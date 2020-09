BMW : nouveaux moteurs essence sur la Série 1

La BMW Série 1 s'offre enfin de nouveaux moteurs essence. Uniquement proposée en trois cylindres de 140 ch au lancement (en plus de la M135i), la berline gagne deux autres blocs, dont un qui pourrait plaire à ceux qui veulent de la puissance sans aller chercher les tarifs élevés et la fiscalité plus lourde d'une M135i.

La 116i est animée par le même trois cylindres 1.5 suralimenté que l'on retrouve sur la 118i, sauf qu'il dispose de 109 ch au lieu de 140 ch, et de seulement 190 Nm de couple. Cela sera probablement un peu court pour une auto comme la Série 1 qui a grandi depuis quelques générations. Mais l'avantage est tarifaire : le ticket d'entrée est à 24 850 €. La boîte automatique à double embrayage est proposée sur cette 116i, mais à un surcoût délirant de 2300 €. Dissuasif.

L'autre nouveauté est la 120i, avec un moteur quatre cylindres 2.0 turbo dont la puissance a été revue à la baisse par rapport à l'ancienne génération : elle passe de 184 à 179 ch. La boîte automatique à double embrayage est imposée, et seule l'option à palettes au volant est proposée (à un peu plus de 500 €).