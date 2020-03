BMW : première image de l'iX3 de série

Les plus fins observateurs ont noté la présence d'une auto inédite en photo lors de la présentation de l'i4. Au moment du discours d'Oliver Zipse, le patron de BMW, nous pouvions observer en fond ce qui n'est autre que l'image de la version de série de l'iX3, la variante électrique du X3.

Un design en apparence sans surprise et très proche du concept, avec des jantes au style très particulier (certainement pensé pour améliorer l'aérodynamisme et l'autonomie). Pour le reste, la calandre pleine, les badges et la trappe pour la recharge devraient être les seules autres différences visuelles avec un X3 thermique.

L'iX3 sera assemblé en Chine et exporté vers l'Europe. Nos confrères allemands annoncent un prix tournant autour des 70 000 €, ce qui le place au final au niveau d'un X5 thermique, mais en face des Audi e-tron et Mercedes EQC. Il reste maintenant à connaître sa fiche technique et ses capacités en matière de batteries et de charge.

La rumeur parle toutefois d'environ 250 ch aux roues arrière et d'une autonomie WLTP tournant autour des 450 km. Pour le découvrir sur nos routes, il faudra toutefois être patient, notamment à cause de l'acheminement depuis la Chine. Les premières livraisons ne devraient pas avoir lieu avant début 2021.