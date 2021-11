BMW Série 4 Gran Coupé : rendez-vous mardi 3 novembre pour les premières images de l'essai

Comme c'était le cas de la précédente Série 4, cette nouvelle génération va prochainement devenir une famille entière. Ainsi, cette Série 4, deuxième du nom, a d'abord été présentée en coupé, puis en cabriolet, sans oublier non plus la version la plus musclée, la M4. Voici maintenant le tour de la familiale, la Gran Coupé.

Esthétiquement et sans surprise, celle-ci reprend les codes stylistiques de la famille avec comme principale caractéristique sa face avant très expressive avec son énorme calandre composée par ses deux énormes haricots qui ont fait tant parler lors de leur apparition. elle côtoie des projecteurs effilés et un capot sculpté. De profil, la principale nouveauté est l'arrivée des portes arrière avec une chute de pavillon prononcée. Comme sur la précédente, les lignes sont élégantes et statutaires, même si on note une augmentation des dimensions. Petit détail, les poignées de portes sont mieux intégrées que sur le Coupé et le cabriolet.

À l’intérieur, on reste dans la continuité avec une planche de bord identique aux autres Séries 4 et 3. Dommage que cette Série 4 Gran Coupé ne reprend pas la double dalle numérique courbée de la nouvelle i4. L’habitabilité arrière est correcte mais attention à la chute de pavillon prononcée.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se déroulera en région parisienne au volant d'une Série 4 Gran Coupé 220d xDrive en finition M Sport vendue au prix de 57 400 €.