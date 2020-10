Essai vidéo - BMW Série 4 coupé (2020) : le nouveau nez

En bref Coupé 4 places

A partir de 48 000 €

2 ou 4 roues motrices

Vous avez sous les yeux la BMW la plus marquante de l’année 2020. La Série 4, qui n’est autre que la déclinaison coupé de la Série 3, change radicalement de visage à l’occasion de son renouvellement. Cette seconde génération est plus grande (+ 13 cm), plus large (+2,7 cm) et inaugure surtout une calandre XXL, inédite au sein de la gamme. Les « haricots » qui sont la marque de fabrique de BMW n’ont jamais été aussi imposants. Ils sont d’abord plus larges, et descendent verticalement du bout du capot au bas du bouclier. Si le constructeur nous a préparés à ce changement à travers différents concepts présentés dans les derniers salons internationaux, le passage à l’acte crée la surprise. En effet, depuis l’ère Chris Bangle au début des années 2000, BMW est restée très conservatrice en matière de style.

Ce nouveau visage, c’est à Domagoj Dukec, patron du design BMW depuis 2019, qu’on le doit. « Nous avons estimé que cette calandre donnait le bon caractère à la voiture. Le design n'est pas toujours une question de beauté ou de laideur, un bon design doit avoir un caractère audacieux » expliquait-il dernièrement dans l'interview réalisée cet été par Caradisiac. Cette audace justement, elle était réclamée en premier lieu par les clients de la Série 4. Ces derniers se plaignaient d’une trop grande proximité avec la série 3. Ils sont désormais servis.

Pour le moment, la calandre XXL devrait uniquement concerner la gamme « 4 », qui comprend le coupé, le cabriolet, la M4 Competition, la version Gran Coupé (4 portes) et son dérivé 100 % électrique, l’i4. La Série 4 ne limite pas ses évolutions à sa face avant. La poupe allongée, les ailes arrière très marquées sur lesquelles les optiques débordent s'apparentent à celles de sa grande sœur, la sculpturale Série 8. Indéniablement, la bavaroise offre suffisamment de personnalité pour se faire une place face à des concurrentes plus sages comme l’Audi A5 ou la Mercedes Classe C coupé. Cette personnalité est d’autant plus mise en lumière dans cette version M Sport (à partir de 52 050 €) qui comprend les jantes de 18’’, le kit aérodynamique M et la calandre en aluminium satiné. Sans oublier le coloris « Bleu Portimao » facturé 1 090 € en option.

A bord, en revanche, BMW n’a rien bouleversé, bien au contraire. Le cockpit est strictement le même que celui de la Série 3. C’est loin d'être un défaut, tant la qualité de présentation est irréprochable et la position de conduite excellente, mais on doit l’avouer, on aurait aimé quelques signes distinctifs. Il est toutefois possible d'agrémenter l'intérieur d'éléments sportifs en cochant la finition M Sport. Elle est d’ailleurs la finition la plus plébiscitée par la clientèle. Vous retrouverez donc les dernières technologies issues du groupe BMW comme l’instrumentation numérique de 12’’ (de série sur finition M Sport), un affichage tête haute agrandi ou encore un système de conduite semi-autonome. Enfin, et c’est une bonne nouvelle, le système multimédia est désormais compatible Carplay ET Android, ce qui n’était pas le cas avant. Et en plus, sans fil !

Par ailleurs, BMW profite de ce lancement pour enrichir le contenu technologique de son modèle. Désormais, il est possible de déverrouiller, de démarrer et de partager l’accès à sa Série 4 avec son smartphone via une « Digital Key ». Il s’agit d’une option à 600 €, compatible uniquement avec un iPhone. Un système de mises à jour à distance est fourni de série sur le modèle pour permettre à l’utilisateur de profiter des dernières innovations en provenance de la marque.

On n’achète pas un coupé pour ses aspects pratiques mais la Série 4 a quelques arguments à revendre et notamment deux places arrière plutôt généreuses pour la catégorie avec une assise bien creusée. Enfin, si le volume de coffre ne progresse pas (440 litres), il a le mérite de s’étendre grâce à une banquette rabattable en trois parties (40/20/40) plutôt pratique pour loger des objets longs.