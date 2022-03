BMW : une Série 3 électrique, mais pour la Chine

L'invasion des "i". BMW enchaîne les modèles électriques. Après les i4 et iX, et avant les iX1 et i7, voici la nouvelle i3. Rien à voir avec la citadine que l'on connaît (et qui partira bientôt à la retraite), il s'agit d'une version électrique de l'actuelle Série 3, la G20.

Mais n'allez pas vous renseigner auprès d'un concessionnaire, car cette rivale de la Tesla Model 3 ne sera pas vendue chez nous. Elle a été pensée uniquement pour la Chine. Elle a d'ailleurs été conçue avec le partenaire local de BMW, la marque Brillance, et sera fabriquée sur place.

La base est même celle de la Série 3 chinoise, qui profite d'un allongement de l'empattement de 11 centimètres, la clientèle locale accordant beaucoup d'importance à l'habitabilité. Cela n'a toutefois pas poussé BMW à glisser sous l'habitacle une batterie énorme.

Celle-ci a une capacité nette de 70,3 kWh, quand "notre" i4 a une batterie de 83,9 kWh. Avec les normes chinoises, BMW annonce une autonomie de 526 km pour cette Série 3. Le modèle est doté de la dernière génération des moteurs électriques de BMW (la cinquième), avec une puissance de 210 kW, soit 285 ch. Le couple maxi est de 400 Nm. Le véhicule passe de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes.

Comme c'est le cas avec la version électrique du X3, cette Série 3 branchée profite d'éléments de style spécifiques, à commencer par une grille de calandre fermée. Les naseaux se font plus anguleux. Une forme que l'on devrait retrouver sur la version restylée de la Série 3 pour l'Europe, qui sera dévoilée dans l'année. On remarque aussi une nouvelle découpe des phares, sans décrochage en partie basse.