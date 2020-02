BMW Urban X, ça se précise !

La catégorie des SUV citadins ne cesse de s’élargir et devrait accueillir dans deux ans un modèle de ce type orné du logo BMW. Ce projet est d’importance pour les dirigeants de la marque allemande. Car c’est un bon moyen de doper la production et dans le même temps d’attirer vers eux une nouvelle clientèle qui n’a pas besoin d’un gros SUV, mais cherche un modèle compact et polyvalent. Avec un gabarit réduit tournant autour des 4,10 m de long, quatre portes plus un hayon, un coffre d’une bonne capacité et sans doute une modularité correcte grâce à une banquette coulissante, le futur BMW Urban X pourrait devenir l’une des stars de la catégorie.

La BMW Série 2 à la rescousse

Pas besoin de chercher très loin pour équiper d’une base performante ce futur SUV citadin BMW. La plateforme UKL2 de la BMW Série 2 Active Tourer (qui sert également aux BMW X1 et BMW X2) conviendra parfaitement. Moderne, elle est de plus "électrifiable", ce qui permettra à ce futur BMW Urban X de disposer d’une motorisation hybride rechargeable à transmission intégrale, comme pour la BMW Série 2 Active Tourer un moteur électrique de 88 ch se chargeant d’entraîner les roues arrière. Plus besoin d’arbre de transmission, lourd et encombrant, de simples connexions électriques et le tour est joué.

Modèle sur batteries

Outre une motorisation hybride rechargeable de 224 ch, ce modèle s'équipera de blocs essence mais aussi de blocs diesels qui pourraient bénéficier d’un système d’hybridation légère (mild hybrid en 48V). Ce modèle pourrait être également disponible avec une motorisation 100 % électrique dont l’autonomie avoisinerait les 400 km. Tout doit être fait pour réduire les rejets polluants et les rejets de CO2 au maximum, BMW doit lui aussi rester en dessous des limites fixées par l’Union européenne (95 g/km de CO2 en moyenne, 102,4 g/km dans le cas de BMW). C’est pourquoi, l’Hélice doit produire de petits véhicules moins polluants, électrifier sa gamme rapidement. Le BMW Urban X sera un véhicule "basses émissions" dont le tarif d’entrée de gamme devrait avoisiner les 25 000 €, ce qui devrait séduire un grand nombre d’automobilistes.

Ambiance BMW Série 1

En ce qui concerne l’équipement, les systèmes high-tech proviendront de la nouvelle BMW Série 1 et l’ambiance à bord sera proche de celle de la berline compacte munichoise. Avec écran tactile central de 10,2 pouces et instrumentation numérique. Présentation et finition seront exemplaires, comme toujours chez BMW, afin que ce petit SUV BMW soit l’égal de ses grands frères sur ce plan.

Le futur BMW X01 en dix points

SUV citadin 4x2 et 4x4 (avec motorisation hybride)

Lancement : fin d’année 2022

Base technique UKL2 de la BMW Série 2

Cinq portes et cinq places

Longueur : 4,10 m environ

Motorisations essence : 140 et 190 ch

Motorisations diesels : 116 et 150 ch

Motorisation hybride rechargeable : 224 ch dont 88 ch pour le bloc électrique entraînant les roues arrière (50 km d’autonomie en électrique)

Motorisation électrique : 400 km d’autonomie

Tarif : à partir de 25 000 €*

*Estimations