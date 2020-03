BMW : ventes en hausse en 2019, mais marge en baisse

Le temps des marges opérationnelles exceptionnelles est-il révolu pour les grands constructeurs allemands ? Eux qui étaient habitués à des chiffres tournant autour des 10 % pourraient revoir leurs ambitions à la baisse. BMW Group annonce en effet ses résultats financiers pour l'année 2019. Et ils ont été bons : les livraisons ont augmenté de 2,2 % avec 2,53 millions de véhicules immatriculés.

Une bonne nouvelle, donc, d'autant plus que le chiffre d'affaires a grimpé de 6,8 % à 91,6 milliards d'euros. Tout va bien donc ! Ou presque : le résultat d'exploitation a chuté de 27 %, à 4,49 milliards d'euros, et la marge opérationnelle, chiffre très important notamment pour les marques premium, passe de 7,2 à 4,9 %.

BMW (2,18 millions de véhicules) est la seule marque qui a augmenté ses ventes : Mini est en baisse de 4,6 % (347 474 véhicules) et Rolls-Royce a vu ses immatriculations chuter de 21,6 %, à 5100 unités.

Les fortes dépenses liées à l'écomobilité et aux nouvelles technologies ont probablement joué dans ces résultats. 2020 sera compliquée pour BMW qui annonce déjà une "nette baisse" des livraisons et une marge opérationnelle entre 2 et 4 % ! Heureusement (pour l'instant), BMW certifie que l'emploi ne sera pas touché et que les effectifs seront maintenus sur les prochains mois...

Il faudra en tout cas piocher dans les réserves pour BMW qui annonce par la même occasion une enveloppe de 30 milliards d'euros pour les futures technologies : assistants de conduite, écomobilité...