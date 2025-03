la concurrence : surtout prémium

Forcément coûteux, les systèmes d'hybridation rechargeable dotés de grosses batteries restent une spécialité des marques prémiums. En attendant l'essai du dernier Audi Q5 à pile, on citera le Mercedes GLC et son autonomie électrique record, qui soit dit en passant propose cette technologie en essence (jusqu'à 381 ch !) comme en diesel, et le Volvo XC60, plus ancien mais pas dénué d'intérêt avec, là aussi, des puissances élevées. Parmi les SUV familiaux "grand public", on lui opposera le dernier Volkswagen Tayron, moins puissant (272 ch) et forcément 4x2 et, pour ceux qui ne courent pas après la performance et/ou cherchent à réduire les dépenses, le dernier Kia Sorento, moins puissant (253 ch) mais 4x4.

À retenir : si l'autonomie électrique vous suffit…

L'autonomie électrique à peine supérieure à 80 km décevra ceux qui attendaient un rayon d'action "zéro émission" digne des meilleurs de la catégorie. Mais ceux qui sauront s'en contenter seront récompensés par une grande douceur à l'usage, des performances suffisantes en toutes circonstances et un comportement routier enjoué, surtout en finition M Sport. Encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir, l'allemand privilégiant la dotation à des prix d'appel serrés.

Caradisiac a aimé

Douceur à l'usage

Performances honnêtes

Comportement dynamique

Consommation ville/route

Équipement

Caradisiac n'a pas aimé

Autonomie électrique juste

Qualité de certains matériaux

Tarifs