L’entrée de gamme compense un tarif élevé par une dotation généreuse comprenant jantes alliage 19 pouces, alarme, détection de somnolence, transmission intégrale, accès et démarrage mains libres, banquette rabattable 40/20/40, clim auto trizone, recharge smartphones par induction, système audio 6 HP et 100 W, rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants, caméra de recul, aide au stationnement automatique, surveillant d’angle mort et de franchissement de ligne. La grande dalle numérique et la réplication de smartphone sont déjà de la partie.

Pour 3 050 € supplémentaires, la finition M Sport ajoute une teinte Alpinweiss d'office, la sellerie alcantara/simili cuir, une suspension affermie, une direction à démultiplication variable ainsi que des jantes 19'' au design spécifique et des éléments de carrosserie typiquement M (boucliers et bas de caisse notamment). Des selleries cuir "vegan" (photo) ou véritable sont proposées en option sur les deux finitions.