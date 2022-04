BMW X7 restylé : le nouveau visage des grandes BMW

Le X7 se rappelle à notre bon souvenir avec son restylage de mi-carrière ! On avait presque oublié ce modèle. Pas étonnant : il se fait rare sur nos routes. Avec 5,15 mètres de longueur, le X7 n'est pas taillé pour l'Europe. Il continue toutefois d'y être vendu, avec donc une grosse mise à jour qui arrivera dans les concessions en août 2022.

On ne peut pas dire que le lifting ne se voit pas. Le X7 change radicalement, du moins à l'avant. Il a le privilège d'inaugurer le nouveau visage des BMW les plus luxueuses. Il grille ainsi la politesse à la nouvelle Série 7, qui sera dévoilée le 20 avril. Un visage façon Citroën (oui !), avec un regard sur deux étages. Il y a en hauteur un premier élément, qui intègre la signature lumineuse de jour. Puis en dessous, le bloc principal, mais avec un verre foncé, pour le rendre plus discret.

Le X7 avait déjà une calandre avec de gros haricots, ceux-ci gardent une taille similaire. Leur encadrement est un peu plus épais. Les grilles peuvent être illuminées. Sur la version classique, le nouveau bouclier intègre des éléments chromés de part et d'autre de la prise d'air. Ces éléments décoratifs sont accentués sur la déclinaison au look M.

L'arrière change nettement moins. Ceux qui connaissent le modèle noteront un nouvel habillage des feux, qui renforce leur aspect 3D, et une barre chromée revue. De série, le X7 est monté sur des jantes de 20 pouces. En option, on peut avoir des 23 pouces, une première.

On retrouve des changements importants à l'intérieur. La planche de bord est en bonne partie redessinée, notamment dans la partie haute afin d'intégrer le nouvel ensemble d'écrans incurvés inauguré par les i4 et iX. Il y a un écran de 12,3 pouces pour l'instrumentation et un écran de 14,9 pouces pour l'info-divertissement, les deux formant une bande continue, sans casquette.

Les aérateurs centraux sont plus fins, tandis que les latéraux sont agrandis. Sur le tunnel central, le petit levier de vitesses a été supprimé, remplacé par un simple sélecteur. Le X7 propose jusqu'à sept places. En option, la banquette centrale peut être remplacée par deux sièges individuels.

Sur le marché français, le X7 est annoncé avec deux moteurs, dotés d'une micro-hybridation. Le plus adordable est le diesel 40d, avec un six cylindres en ligne de 352 ch (contre 340 ch précédemment, grâce à un petit surplus de puissance avec la micro-hybridation). Côté essence, on a la puissante M60i avec V8 4.4 litres de 530 ch. Ces deux variantes ont la transmission intégrale xDrive et une boîte automatique 8 rapports.

La panoplie d'aides à la conduite est peaufinée, avec par exemple un freinage d'urgence plus efficace face aux piétons, cyclistes et véhicules dans les intersections. Le X7 gagne aussi une alerte anti-collision au moment de sortir du véhicule.

