Bonus écologique, prime à la casse : attention, c'est le dernier mois avant la baisse des aides

C'est dommage mais pas très grave, la baisse des prix des véhicules électriques fait que c'est relativement transparent. Et puis le bonus n'est pas payé par le contribuable, mais financé par le malus, aussi il est logique que le bonus baisse avec l'augmentation des ventes de véhicules zéro émission. Mais je continue à penser que diviser par deux le bonus au delà de 45 k€ est une erreur. Un seuil plus guidé par du protectionnisme que par l'intérêt commun. D'abord un véhicule électrique à 50 k€ participe au moins autant à la réduction de la pollution et de l'effet de serre qu'un véhicule électrique à 40 k€. De plus, autant un véhicule thermique à 50 k€ est un luxe, autant pour un VE c'est juste pour avoir une batterie permettant une plus grande autonomie et ainsi la possibilité de se passer complètement d'un véhicule thermique dans le foyer. Or entre posséder une Zoé plus une Mégane, et posséder une Tesla modèle 3 LR, la seconde option est clairement la meilleure si on n'a pas besoin de deux voitures. Mais bon, comme l'a explicitement dit un ministre, "le bonus n'est pas fait pour acheter des Tesla". Ce comportement est bien dommage car il incite les constructeurs nationaux (pour peu que ça existe encore) à faire des hybrides rechargeables plutôt que des électriques à grande autonomie, autant d’investissements non pérennes alors qu'il faudrait investir dans la production de batteries. Heureusement une Tesla modèle 3 SR+ est presque aussi polyvalente qu'une modèle 3 LR pour peu qu'on puisse la charger à domicile, et depuis une récente baisse elle bénéficie des 7000 €. Et c'est bien normal car même si elle est un peu plus chère qu'une Zoé, la modèle 3 SR+ est bien plus polyvalente, plus performante, et comble du ridicule... consomme moins ! Un dernier point à charge contre ce seuil de 45 k€ est que le prix de la Tesla inclut le réseau de charge rapide, c'est bien 1000 € du prix de chaque Tesla vendue qui contribue aux superchargeurs, alors que Renault ou PSA n'ont jamais rien investi, pas même dans Ionity. En conclusion, l'état devrait se contenter de critères objectifs, comme la consommation d'énergie aux 100 km. Voire pour être cohérent avec l'ensemble du parc automobile, ie électriques et thermiques, les émissions de CO2 sur la base du mixte énergétique. Mais ça n'arrivera pas, car ce sont les véhicules français qui risqueraient d'avoir moins de bonus !