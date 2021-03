Bonus, primes : une Dacia Spring quasiment offerte, c'est possible

Chose promise, chose due : Dacia casse les prix sur le marché de la voiture électrique avec la Spring. Elle devient la "vraie" voiture électrique la moins chère du pays, avec un prix de départ en finition Confort de 16 990 €. C'est 4 360 € de moins que la Twingo Electric, qui était la précédente voiture branchée la moins chère !

Et 16 990 €, c'est le prix avant la prise en compte des aides à l'achat. Grâce au bonus et différentes primes, on peut bien faire baisser la note. On avait vu en juin 2020 qu'une Skoda Citigo-e iV pouvait profiter de 19 000 € d'aides et tomber à moins de 4 000 € ! De quoi espérer une Spring gratuite ? Presque !

Le bonus : 4 587 €

Le bonus profite à tous, sans condition. Attention, il n'est pas de 7 000 € ici, l'aide maximale accordée aux véhicules électriques de moins de 45 000 €. Le bonus est en effet limité à 27 % du coût d'acquisition, le prix d'achat avec les batteries. Il est donc sur la version Confort de 4 587 €. Cette règle va avoir son importance à la fin du calcul ! Mais au moins, la Spring ne sera pas gênée par les baisses à venir du bonus (6 000 € le 1er juillet 2021, 5 000 € en 2022).

La prime à la casse nationale : jusqu'à 5 000 €

La prime à la casse est, elle aussi; limitée, mais à 80 % du prix d'achat. Il n'y a donc pas de gêne dans ce cas, on en profite intégralement. Mi-2020, les conditions pour en profiter ont même été améliorées, puisque la prime concerne depuis cette date les véhicules Crit'Air 3. Il faut donc mettre au rebut un essence d'avant 2006 ou un diesel d'avant 2011. Si vous êtes dans ce cas, vous avez une prime à la casse de 2 500 €. Et si vous êtes un ménage modeste*, c'est le double, soit 5 000 €.

Les bonus et primes à la casse en région : jusqu'à 6 000 €

En plus des aides de l'État, il existe des aides à l'achat régionales. Le site "Je change ma voiture" permet de savoir si vous avez le droit à un coup de pouce de votre région. La Normandie accorde par exemple un coup de pouce de 2 500 €. Dans les Bouches du Rhône, c'est jusqu'à 5 000 €.

Mais la plus généreuse, c'est la métropole du Grand Paris. C'est une prime à la casse, avec comme pour la prime de l'État, la mise au rebut d'un véhicule Crit'Air 3, 4, 5 ou non classé. L'aide dépend des revenus. Elle va de 1 500 € pour les plus riches à 6 000 € pour les plus modestes (avec un revenu fiscal de référence par part sous 6 301 €). Cette aide est "dans la limite de 80 % du prix d’achat du nouveau véhicule, hors options et aides de l’État déduites." On en déduit que c'est le prix catalogue (on est toujours dans l'attente d'une précision de la métropole sur ce point).

La surprime ZFE : jusqu'à 1 000 €

C'est une nouveauté de 2020. Vous pouvez bénéficier d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une zone à faible émission mobilité (ZFE) et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour acheter un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €.

Au final

Prix de départ 16 990 € Soit... Bonus - 4 587 € = 12.403 € Prime à la casse - 5 000 € = 7.403 € Aide régionale - 6 000 € = 1.403 € Surprime ZFE - 1 000 € = 403 €

En cumulant le bonus et les primes maximales, la Spring n'arrive pas à 0 € (à cause de la limitation du bonus), mais c'est tout comme ! On peut donc quasiment avoir une Dacia neuve offerte à coups d’aides gouvernementales et régionales. Peut-on gratter les 400 € qu'il reste sous forme de remise ? Pas si sûr, car ce n'est pas le genre de la maison Dacia ! Mais avouez que ce n'est pas un reste à charge bien élevé pour une voiture !

Évidemment, il est question ici d'un exemple assez précis, il faut être un ménage très modeste, habitant à Paris, avec une vieille voiture à mettre à la casse. Mais il reste facile d'avoir en plus du bonus au moins une prime à la casse de 2 500 €, ce qui fait la Spring sous 10 000 €. Et les aides régionales se trouvent un peu partout en France.

* pour ceux qui ont un RFR/P inférieur à 6 301 € et ceux qui ont un RFR/P inférieur à 13 490 € et ont un trajet domicile/travail de plus de 30 km ou font plus de 12 000 km/an.