Bordeaux retarde au maximum sa ZFE

La ZFE est un sujet sensible pour les élus de la métropole de Bordeaux. Présidée par le socialiste Alain Anziani, Bordeaux Métropole a tranché : la ZFE-m (zone à faibles émissions-mobilités) de Bordeaux ne sera donc effective qu’à partir du 1er janvier 2025.

Réticents à l’idée de mettre en application la ZFE, un sujet particulièrement impopulaire, les élus de la métropole girondine ont donc choisi le dernier délai possible légalement pour sa mise en œuvre.

Effective en permanence, la ZFE de Bordeaux concernera tout le territoire situé à l’intérieur de la rocade à l’exception de quelques parkings relais où les véhicules exclus de la circulation pourront stationner. Un axe qui fera ainsi effet de ceinture pour cette future ZFE.

La mise en place de la ZFE se fera de façon progressive, avec l’interdiction de la circulation des véhicules non classés, ou classés Crit’Air 4 et 5, puis ceux classés Crit’Air 3 et Crit’Air 2. Les véhicules électriques et classés Crit’Air 1 ne seront pas concernés par cette ZFE.

Si quelques métropoles ont déjà franchi le pas et mettent en place une ZFE, la métropole de Bordeaux a donc choisi de jouer la montre et d’attendre l’ultime délai accordé par la loi climat pour acter la mise en application de la mesure. Une obligation qui concerne les métropoles de plus de 150 000 habitants.