Brabus s'attaque à la Smart Fortwo électrique

Brabus a une nouvelle fois frappé un grand coup sur la Smart Fortwo. Le long passif entre les deux se matérialise désormais par la version électrique de la Brabus, baptisée "Ultimate E". Une auto pas totalement nouvelle puisqu'une première variante avait été présentée au salon de Francfort, mais Brabus devait profiter du salon de Genève pour annoncer les détails de l'auto et les prix.

Smart s'appuie désormais sur la toute dernière version de la Fortwo EQ. Elle gagne d'énormes jantes 18 pouces forgées (chaussées de pneumatiques en 235 de large à l'arrière !) et des modifications techniques au niveau de la motorisation, qui passe à 92 ch et 180 Nm. Le 0 à 100 n'est pas fulgurant : 10, 9 secondes, d'autant plus que l'auto est limitée à 130 km/h.

A l'intérieur, Brabus a opéré sa magie habituelle avec une forte présente de cuir noir doté de surpiqûres rouges. Le pédalier est en aluminium, tout comme la plaque Brabus et le frein à main.

La facture de cette Ultimate E est plutôt salée : 49 449 € en ticket d'entrée, hors taxes. Mais la production sera limitée à 50 exemplaires.