Bras de fer entre le gouvernement et Stellantis autour de la Peugeot 208

Après des décennies où les constructeurs français n’ont jamais cessé de délocaliser la production de leurs modèles hors de France, la fabrication nationale redevient un critère important pour être bien vu auprès du gouvernement et des clients (surtout en ce moment où les marques font pression pour obtenir des aides à l’échelon de l’Europe pour concurrencer plus efficacement les marques américaines et chinoises). Voilà pourquoi la production des deux futurs modèles électriques grand public de Renault (les R5 et 4L) sera organisée dans le pays. Que ce soit chez Peugeot, Citroën ou Renault, les projets de nouvelles voitures fabriquées en France se multiplient. Mais ils ne concerneront pas a priori la citadine 208, actuellement produite en Slovaquie (mais aussi au Maroc et en Argentine pour les exemplaires destinés au marché américain).

Or, le gouvernement français fait actuellement pression auprès du groupe Stellantis pour qu’il rapatrie la production de cette 208 en France, au moins dans sa déclinaison électrique. Il s’agirait d’un geste symbolique et important, sachant que l’auto réalise de gros volumes de ventes et reste un modèle populaire et abordable. « J’aimerais que la Peugeot 208 électrique soit produite en France comme les Renault 5 et 4L électriques ou la 308, c’est important pour les salariés de Stellantis et les Français », a déclaré le ministre de l’Industrie Roland Lescure sur France Inter. « C’est un combat de tous les instants et nous avons des discussions qui sont très sportives », précise-t-il.

La prochaine 208 ?

Lancée en 2019, la Peugeot 208 de seconde génération va très prochainement recevoir son restylage de mi-carrière. Elle restera ensuite au catalogue encore deux ans environ, avant d’être remplacée par une toute nouvelle mouture. Les négociations entre le gouvernement et Stellantis portent très probablement sur cette future mouture, mais le constructeur français prévoit aux dernières nouvelles de l’assembler en-dehors de la France. La e-208 va d’ailleurs bientôt être produite en Espagne à Saragosse dans sa nouvelle version équipée de batteries différentes et d’un moteur plus puissant.