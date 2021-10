Bugatti arrive bientôt au bout de l'aventure Chiron

Si vous voulez une Chiron, dépêchez-vous : les exemplaires restants sont au nombre de 40, pas plus. La marque française confirme aujourd'hui être dans la dernière phase de production du coupé, qui ne comporte plus que des éditions spéciales Pur Sport (2020) et Super Sport (2021). Les premières Chiron "classiques" ont donc toutes été vendues, sur les 500 prévues au total en production, toute série confondue.

Bugatti rappelle qu'un an et demi après la présentation en 2016 de la Chiron, 300 des 500 unités allouées à Molsheim étaient déjà vendues. "Vendues", mais pas nécessairement livrées puisqu'il faut rappeler qu'une Chiron nécessite plusieurs semaines de travail à une petite équipe d'employés qualifiés.

Bugatti devrait ainsi clore rapidement le chapitre de la Chiron. Probablement plus tôt que prévu, même, pour le constructeur qui doit désormais préparer son avenir avec la remplaçante. Elle ne devrait pas arriver avant un bout de temps, puisque Bugatti est désormais géré par le spécialiste croate de l'hypercar électrique, Rimac, qui va apporter son expertise pour l'électrification de la marque française.

Rappelons qu'il avait fallu 10 ans à Bugatti pour parvenir à écouler la totalité de la production de la Veyron, à coups de séries limitées en tout genre.