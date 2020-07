Bugatti : le second modèle attendra

Avec à peine plus de 250 livraisons en quatre ans, on ne peut pas dire que les volumes réalisés par Bugatti soient remarquables. Mais à 2,5 millions d'euros hors options, le butin est important avec un chiffre d'affaires à 1,25 milliards d'euros (dans le "pire" des cas) pour l'ensemble de la production de la Chiron, il est clair que le jeu en vaut la chandelle, d'autant plus que cette seconde hypercar se veut plus rentable que la Veyron, qui avait eu du mal à s'écouler sur la fin.

Bugatti doit cependant regarder vers l'avenir pour pérenniser, notamment avec l'arrivée d'un second modèle. Malheureusement, pour ceux qui espéraient enfin acquérir une Bugatti un peu plus familiale, il faudra revoir la copie et attendre. Stephan Winkelmann, le patron de la marque, a confirmé que le projet était finalement en attente dans un contexte économique compliqué, et que la priorité était aux "liquidités". Comprendre par là que l'investissement pour ce second modèle est gelé temporairement et que la priorité est donnée à la gamme Chiron/Divo et aux livraisons, qui feront rentrer du cash.

Le nouveau modèle a déjà fait parler de lui l'année dernière : électrique, GT ou crossover, et vendu à un tarif plus raisonnable, situé entre 500 000 et un million d'euros. Le risque, évidemment, pour Bugatti est d'avoir une auto qui nuirait à l'exclusivité de la marque. Mais la firme alsacienne resterait quoi qu'il arrive sur des volumes inférieurs à 1000 unités par an avec cette nouveauté.