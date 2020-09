Bugatti vendu par le groupe Volkswagen ?

Faire des économies pour financer les immenses projets d'électromobilité et de nouvelles technologies implique de faire des choix parfois compliqués. Selon Car Magazine, le groupe Volkswagen serait en train de préparer la vente de Bugatti, la décision ayant déjà été approuvée par certains dirigeants. Il reste désormais à passer le vote du comité directeur pour que le groupe allemand, propriétaire d'une douzaine de marques, se déleste d'un des noms fétiches de Ferdinand Piech, l'ancien patron du conseil de surveillance de Volkswagen Group. Lui qui avait été l'un des hommes clés des rachats de marques pour agrandir la meute "VW".

Mais où va aller Bugatti ? Toujours selon nos confrères britanniques, ce serait Rimac, le petit constructeur de véhicules électriques de prestige, qui aurait repris Bugatti. Rimac n'étant pas encore en Bourse, la marque est pour l'heure préservée des bulles spéculatives telles que celle de Tesla, d'autant plus que le patron détient toujours 51 % de la marque.

L'association entre Rimac et Bugatti serait intéressante à plus d'un titre : Rimac se transforme de plus en plus en spécialiste des moteurs électriques, contrôleurs et batteries, tandis que Bugatti doit entrevoir son avenir avec l'électrique. Le W16 ne pourra pas tenir des décennies, et Rimac pourrait bien être la solution à l'avenir de Bugatti. Le rachat, lui, attendra la confirmation officielle.