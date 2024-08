BYD s'associera à Uber pour une raison très stratégique

La firme asiatique BYD -pour Build Your Dreams- et l'entreprise spécialiste des chauffeurs privés Uber s'associeront pour l'acquisition de nombreuses voitures électriques. La manœuvre visera à enrichir la flotte de la société américaine en Europe, en Amérique latine, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Moyen-Orient. Les États-Unis aux nouvelles taxes particulièrement dissuasives ne sont pas concernés par cet accord futur.

Détail intéressant, BYD ne renonce pas à l'Europe qui pratique elle aussi des mesures de protection contre les véhicules chinois ni le Canada qui promet d'en adopter prochainement également. Uber espère avec le constructeur chinois accélérer le calendrier de son objectif de passer sa flotte au 100% électrique d'ici 2030.

100 000 voitures et des prestations financières agressives

L'accord entre les deux entités n'est pas encore parfaitement clarifié mais nos confrères de la publication américaine Bloomberg apportent quelques informations sur les opérations potentielles. Selon le média d'outre-Atlantique, BYD et Uber peuvent proposer aux chauffeurs l'acquisition d'un véhicule à un prix attractif, des assurances abordables, des rabais sur les recharges et l'entretien. Des éléments prochainement déterminés.

Une évolution logique

L'annonce de ce partenariat est accompagnée d'une déclaration pour la directrice de BYD aux États-Unis Stella Li. Elle déclare via un communiqué que : "cette collaboration marque une nouvelle ère dans l'électrification de la mobilité urbaine. Nous allons de l'avant pour la démocratisation du 100% électrique dans les rues des villes majeures du monde entier". La grande berline Seal (essayée sur Caradisiac par Olivier Pagès) sera sans doute le modèle clé du partenariat.