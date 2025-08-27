BYD viendra à Munich avec une espèce en voie de disparition

La mode du SUV a tout embarqué avec elle : les monospaces, les berlines et les breaks. Enfin, ces derniers ne semblent pas avoir dit leur dernier mot puisque la marque chinoise BYD présentera au Salon de Munich la Seal 6 DM-i Touring. Derrière ce nom quelque peu compliqué, se cache un généreux break qui devrait dépasser les 4,80 m de long.

Ligne de caisse haute, pavillon incliné et montant arrière dissimulé, ce break joue clairement la carte du dynamisme. Une ligne au demeurant réussie même si l’ensemble n’apporte pas de véritable originalité. Toutefois, il devrait garantir une belle habitabilité et un volume de coffre avoisinant les 700 litres. Ce n’est pas tout puisque Byd l’équipera d’une mécanique hybride rechargeable dont l’autonomie combinée atteindra 1 505 km.

En plus de cette nouveauté, BYD exposera d’autres modèles comme la Seal, la Seal U DM-i, la Dolphin, l’Atto 2 ou encore la Sealion 7.

La recharge à la vitesse de l'éclair

BYD annonce également présenter sa recharge « Fast Charging » dont la puissance atteint 1 000 kW. Un chiffre qui permet de gagner 400 km d’autonomie en seulement cinq minutes ou deux kilomètres à chaque seconde. Toutefois, notre reporter Alan Froli devait théoriquement découvrir cette technologie lors de sa visite du Salon de Shanghai aux côtés de BYD en avril dernier. La marque ayant étonnamment « oublié » cette nouveauté, espérons que cette fois-ci soit la bonne.

Pour rappel, le Salon de Munich se tiendra du 9 au 14 septembre. L’équipe de Caradisiac sera présente sur place pour vous informer au plus près des nouveautés présentées.