C'est à vous de demander votre chèque carburant 2023 de 100€

Les services publics français viennent de donner des précisions à propos du fameux chèque carburant de 100€ pensé pour prendre le relais de la remise gouvernementale sur le prix des carburants, disparue depuis le 1er janvier dernier. Comme prévu, l’aide ciblera les revenus modestes et ne concernera que les Français déclarant un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700€ : moins de 1 314 € nets/mois pour une personne seule, moins de 3 285 € nets/mois pour un couple avec un enfant, moins de 3 285 € nets/mois pour une personne seule avec deux enfants, moins de 3 941 € nets/mois pour un couple avec deux enfants ou moins de 5 255 € nets/mois pour un couple avec trois enfants.

Notez qu’au sein d’un même foyer éligible à ce chèque carburant de 100€, chaque membre du couple pourra en bénéficier (soit 200€ d’aide au total). D’après le site du service public, cette aide « permet à une personne seule de payer son carburant 10 centimes de moins par litre de carburant acheté pour une distance annuelle de 12 000 kilomètres en voiture ». Et l’aide est également valable pour la conduite d’un deux roues, à condition que le véhicule serve à aller travailler (il faudra pour cela remplir une déclaration sur l’honneur).

Une démarche à faire sur le site des impôts

Ce chèque de 100€ n’arrive pas automatiquement sur votre compte si vous y avez droit. Il faut d’abord remplir un formulaire sur le site des impôts, qui sera disponible à partir du 16 janvier et jusqu’au 28 février 2023. Le montant de l’aide sera ensuite versé sur le compte en banque associé à l’identité du déclarant. D’après le ministre des comptes publics Gabriel Attal, ce chèque carburant concerne 10 millions de Français et coûtera un milliard d’euros, à comparer aux huit milliards qu’ont coûté les remises gouvernementales sur le prix du carburant instaurées entre avril et décembre 2022.