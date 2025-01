C'est ce week-end qu'il faut acheter une voiture neuve!

Première bonne résolution de l’année : s’offrir une voiture neuve, que ce soit à l'achat ou à la location! Ce week-end sont en effet organisées des journées portes ouvertes dans les réseaux des constructeurs, avec à la clé de substantielles remises ou "offres-à-ne-pas-manquer" chez nombre d’entre eux. Cette opération intervient dans un contexte assez morose, dans la mesure où le marché français a globalement baissé de 3,2% en 2024, avec des dégringolades sévères chez certains constructeurs.

On citera par exemple les immatriculations en baisse l'an dernier de 11,4% chez Citroën, de 22,9% chez DS, de 18,8% chez Fiat, et même de 7,3% chez Dacia, pourtant habitué à une croissance continue, mais qui a dû digérer la période de renouvellement du Duster. Ces chiffres en baisse sont par contre une bonne nouvelle pour l’automobiliste en phase d’achat, qui malgré les rabotages du bonus écolo peut ainsi profiter de conditions intéressantes, à l’image de ce que propose Peugeot, avec du 16 au 20 janvier jusqu’à 5000 € d’avantage client et une garantie Allure care de 8 ans offerte selon les modèles.

Ces propositions avantageuses accompagnent les offres déjà détaillées dans le journal des promotions publié par Caradisiac en début de mois, et dont nous vous livrons ici un petit best-of. Sur les stars du marché, on relève par exemple en ce mois de janvier une baisse de 1830€ sur la Peugeot 208 restylée (version Active affichée à 19 020€ au lieu de 20 850€, soit 8,8% de remise), tandis que la version électrique perd 5,9% pour s’échanger contre 32 080€. Toyota, lui, propose une baisse de 14,3% sur la nouvelle Yaris hybride, disponible de ce fait dès 20 950 €. La Yaris Cross hybride profite de 2500 € de remise, soit un premier prix à 26 300 €. Chez VW, la Polo bénéficie d'une remise de 2500€ (soit -11,55%). Et en version VW Edition TSI 116 chevaux boîte manuelle, la Golf vous fait profiter de 5 580€ de remise sans condition. Quant à Honda, il consent à un rabais de 12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1, soit 32 900€ au lieu de 45 700€. Pour un peu moins cher, Nissan promeut le Qashqai restylé, avec 5 000 € de remise sur un prix de base de 34 700 € (-14,4%). Toujours chez les SUv, retenez les 4 220€ de réduction (-11,3%) sur le Citroën C5 aircross (33 680€ au lieu de 37 900€), ainsi que les 2 770€ sur le nouveau 3008 en version de base Allure, affichée à 36 220€ (-7,42% de remise). Vous voulez plus spacieux ? Profitez alors des 2 810 € de rabais sur le 5008 d’entrée de gamme, à 38 180€ au lieu de 40 990 €. Plus original, relevons l’Alfa Romeo Giulia et ses 5000 € de rabais, soit une gamme qui démarre à 45 600€. Dans le même show-room, vous pourrez jeter un œil au SUV Junior, qui avec 800 € de réduction s’échange dès 28 700€. Mais toutes ces remises, qui n’ont pas prétention à l’exhaustivité, ne sont données qu’à titre indicatif. Il ne tient qu’à vous de faire mieux!