C'est enfin la retraite pour la Volkswagen e-Golf

Il y a quasiment sept ans, Volkswagen lance une version inédite de la mythique Golf. Une e-Golf un peu spéciale, puisque basée sur la plateforme de sa cousine thermique MQB, avec 300 kg de batteries en plus, et un moteur thermique en moins. L'auto a été globalement un petit succès pour Volkswagen qui en a discrètement écoulé plus de 145 000 unités. C'est moins qu'une Nissan Leaf, mais sur une période tout de même plus courte.

Il était toutefois intéressant de voir que Volkswagen n'avait pas abandonné la e-Golf cette année, alors que le futur de la marque, la famille ID, voyait le jour. L'obsolète e-Golf, pas pensée dès le départ comme une électrique, a assumé un intérim plus qu'important pendant que l'ID 3 décollait doucement, après un développement houleux marqué par de nombreux problèmes logiciels.

Il est désormais temps pour la Golf électrique de céder définitivement sa place. Produite à Dresden, elle sera remplacée par l'ID 3, qui est déjà produite également à Zwickau. Ce sera probablement la première et dernière Golf à batterie de l'histoire.