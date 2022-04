Ça y est, Tesla ne touche plus terre !

Tout ne va pas si mal dans l’automobile, comme en atteste le cas de Tesla qui présente des résultats assez incroyables pour la période courant de janvier à mars.

En dépit des problèmes d’approvisionnement et du contexte délicat lié à la crise sanitaire, son chiffre d’affaires approche ainsi les 18,8 milliards de dollars, soit une hausse de 81% par rapport à la même période l’an dernier.

Quant au bénéfice net, il s’établit à 3,3 milliards de dollars, valeur septuplée par rapport au premier trimestre 2021. Sur cette somme, 679 millions résultent de la vente des « crédits CO2 » qu’il perçoit grâce à son positionnement 100% électrique et cède ensuite aux autres constructeurs.

La marge opérationnelle de la division automobile dépasse ainsi les 32%, valeur deux fois supérieure à celle que Porsche, constructeur pourtant rentable, affiche pour l’exercice 2021…

Le constructeur américain aura ainsi livré 310 048 voitures entre janvier et mars, soit 68% de mieux qu’un an plus tôt. Le tout forme des résultats bien supérieurs aux attentes, sur la lancée des excellents résultats 2021 durant laquelle la marque avait livré près d’un million de voitures.

La performance est d’autant plus remarquable que les sites de production tournent en-deçà de leurs capacités depuis plusieurs trimestres. Les choses devraient toutefois s’arranger cette année grâce au démarrage de la production dans les usines de Berlin en mars (Allemagne) et Austin (Texas) en avril.

C’est ainsi que Tesla pourrait livrer plus de 1,4 million de voitures en 2022, tout en gonflant ses tarifs et rognant sur les équipements offerts aux clients, à l’image du connecteur mural qui aux Etats-Unis ne sera bientôt plus fourni avec ses voitures, ainsi qu’Elon Musk l’a indiqué samedi 16 avril sur Twitter.

Au rythme où vont les choses, la question ne sera bientôt plus de savoir si la capitalisation boursière du groupe, supérieure à 1 000 milliards de dollars, n’est pas surévaluée mais plutôt inférieure à ce qu’elle devrait être !