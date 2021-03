Le cinéma est une source d’inspiration inépuisable pour la publicité. L’agence de communication américaine Leo Burnett a puisé dans le patrimoine cinématographique pour réaliser son dernier spot pour Cadillac.

L’objet du court métrage est de vanter les mérites du nouveau système d’autonomie baptisé « Super Cruise » et qui va équiper plusieurs modèles de la gamme, les berlines CT4 et CT5, le SUV Escalade, et la très attendue Lyriq, un crossover ultramoderne qui sera le tout premier véhicule cent pour cent électrique proposé par le label de prestige de General Motors.

Route de nuit - Cadillac aux mains d'argent

Le scénariste a imaginé une suite à Edward Scissorhands (Edward aux mains d’argent), le film de Tim Burton sorti en 1990 avec Johnny Depp dans le rôle titre et Winona Ryder, la jeune Kim qui s’éprend de cet individu pas tout-à-fait comme les autres. En effet, Edward a été conçu par un inventeur qui est mort avant d’avoir terminé sa création. Résultat, Edward est pourvu de grands ciseaux pointus et autres lames acérées à la place des mains.

Dans le film de Cadillac, on fait la connaissance d’Edgar, le fils d’Edward, joué par Timothée Chalamet, qui est affublé du même handicap que son père. Pas pratique pour conduire !

Mais Kim, toujours incarné par Winona Ryder, lui a dégoté une Cadillac dotée du système Super Cruise, un dispositif de conduite mains libres.

General Motors a annoncé que le lancement de la Lyriq, particulièrement réussie sur le plan esthétique, a été avancé de neuf mois et devrait intervenir pendant le premier trimestre de 2022.