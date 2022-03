Cadillac Escalade : la version V en approche

Avec son V8 6.2 de 420 ch ou, pire encore, avec son V6 3.0 Turbo Diesel de 277 ch, l’Escalade, plus gros SUV proposé par Cadillac, pouvait sembler mollasson. Heureusement, les ingénieurs de la marque se sont mis au travail. Ce modèle sera donc, dans les prochaines semaines, le premier SUV du constructeur à intégrer les V-Series, synonyme de hautes performances.

Pour le moment, Cadillac n’a, officiellement, diffusé que quelques photos de cette méchante familiale, mais quelques informations ont d’ores et déjà fuité. Ainsi, sous le capot, on devrait retrouver le V8 6.2 LT4 de la CTS-V. Un bloc issu de celui de l’ancienne génération de Chevrolet Corvette. La puissance devrait dépasser les 600 ch et le couple les 800 Nm.

Pour ne rien cacher de ses capacités, l’Escalade-V arbore des boucliers spécifiques, une calandre entièrement noire et des jantes spécifiques. Commercialisée en version à empattement standard (5,36 m de long tout de même), cette version pourrait également être déclinée en variante ESV, longue de 5,77 m et capable de transporter jusqu’à 9 adultes.

Les tarifs ne sont pas encore connus mais devraient débuter aux environs de 150 000 $ (138 000 €). Les espoirs de le voir régulièrement vendu en Europe sont proches de zéro, mais les importateurs privés spécialistes des voitures américaines ne devraient pas manquer de l’intégrer à leur offre.