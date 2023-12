Cadillac Vistiq (2024) : un nouveau SUV électrique de luxe à 7 places

Après plusieurs échecs jusqu’au milieu de la précédente décennie, Cadillac prépare son grand retour sur le marché européen. Cette fois, le constructeur américain veut convaincre les clients grâce à ses nouveaux modèles électriques. Il n’aura enfin plus de problèmes avec ses gros moteurs thermiques à la consommation gargantuesque de cette façon ! L’Optiq et le gros Lyriq feront partie de la gamme de modèles commercialisés sur le Vieux Continent, de même que le gigantesque Escalade iQ si son gabarit n’est pas jugé trop gros pour nous.

Le Vistiq pourrait lui aussi renforcer cette gamme de SUV électriques de Cadillac. Il s’agit d’un gros modèle dont on ne connaît pas encore les dimensions exactes, qui pourra transporter jusqu’à sept occupants. Son design combine les éléments du Lyriq avec ceux de l’Escalade iQ et côté mécanique, il devrait adopter des motorisations très proches du Lyriq avec de gros packs de batteries de plus de 100 kWh de capacité.

Plus d’informations en 2024

Il faudra attendre le début de l’année 2024 pour en savoir plus sur la stratégie de Cadillac en Europe. Mais le but sera très probablement de concurrencer les marques premium sur le segment des SUV électriques de luxe, avec un positionnement tarifaire proche de leurs modèles. Avec de si gros modèles, en tout cas, les ventes devraient rester confidentielles chez nous. Et aux Etats-Unis, pas sûr que le marché ne soit prêt pour un si grand nombre de modèles électriques à l’heure où les concessionnaires peinent à écouler les stocks de modèles à zéro émission.