Nouveau Cadillac Optiq (2024) : un SUV électrique qui espère être vu

Après de nombreuses tentatives et autant d’échecs, Cadillac veut (encore) s’installer sur le marché automobile européen. La marque premium de la General Motors prépare son grand retour sur le Vieux Continent dès l’année 2024, en espérant profiter de son électrification après avoir été lourdement pénalisée par les mauvais chiffres de consommation et d’émissions de CO2 de ses moteurs thermiques. Dans cette tentative de conquête, le Lyriq jouera un rôle même si son positionnement de gros SUV électrique de luxe devrait limiter sa diffusion.

Le Lyriq ne sera pas seul : il sera appuyé par l’Optiq, un autre SUV électrique au nom étonnant que Cadillac vient de dévoiler officiellement. Un modèle un peu plus petit mesurant 4,82 mètres de long, ce qui le place déjà au-dessus d’un Tesla Model Y (4,75 mètres) ou d’un Volkswagen ID.4 (4,58 mètres). Le constructeur américain ne dévoile aucune donnée technique à son sujet, même si on sait qu’il reposera sur la plateforme Ultium déjà utilisé par les monstrueux Hummer EV et autres Chevrolet Silverado EV.

La bonne formule pour l’Europe ?

Idéalement, Cadillac voudrait se positionner en face de BMW, Mercedes et Audi sur le segment des véhicules électriques familiaux haut de gamme. Après avoir tenté de s’attaquer à leurs berlines thermiques au siècle dernier et jusqu’au milieu des années 2010, Cadillac peut-il s’imposer grâce aux véhicules électriques ? Il faudra sans doute une gamme plus étoffée pour atteindre des volumes importants avec notamment des modèles plus abordables mais pour une fois, la vision de Cadillac tient peut-être la route.