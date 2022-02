Carburants : la hausse des prix se poursuit et s'accélère

Pour la neuvième semaine consécutive, les prix des carburants battent des records. Le début de la guerre en Ukraine se fait déjà sentir à la pompe, puisque la hausse s'accélère. Entre les relevés des 18 et 25 février publiés par le ministère de la Transition Écologique, le litre de gazole a augmenté de 3,6 centimes, le litre de sans-plomb 95 E10 a augmenté de 3,8 centimes.

Dans l'ensemble du pays, le gazole coûte désormais en moyenne 1,7415 €. Pour le SP 95, on frôle 1,80 €, avec précisément 1,7997 €. Au 31 décembre 2021, ces prix étaient de 1,5367 et 1,6099 €. Les carburants ont augmenté de 20 centimes en moins de deux mois. Et que dire si on regarde il y a un an, une époque où les prix devenaient déjà élevés… mais semblent aujourd'hui si bas ! Le gazole était à 1,37 €, le SP 95 à 1,46 €. Soit jusqu'à 37 centimes de plus par litre.

Les prix dans nos stations sont portés par la nouvelle flambée du pétrole. Le premier jour de l'opération russe, le baril de Brent a franchi les 100 $. Et depuis, il se maintient au-dessus de ce seuil fort symbolique. Autant dire que le plein sera toujours plus cher dans les prochains jours.