Carlos Tavares qualifie l'investissement dans Tesla de "risque énormissime"

La valorisation galopante et quelque peu délirante de Tesla fait décidément réagir tous les grands patrons de l'automobile, parfois un peu perplexe devant l'essor d'un nouveau "majeur" du monde auto. A commencer par Carlos Tavares, qui n'a jamais caché ses ambivalences vis à vis de la voiture électrique. Les constructeurs doivent en faire, mais tous n'ont visiblement pas la même volonté et la même abnégation que Tesla pour se lancer à corps et âme (pour l'instant) dans cette mobilité à la rentabilité très aléatoire.

Interrogé par nos confrères du Point, Carlos Tavares a expliqué que, selon lui, les investisseurs Tesla "prennent un risque considérable, énormissime", le patron de PSA précisant cependant humblement :" mais qui suis-je pour leur donner des conseils ? Je ne suis qu'un salarié".

"Je me préoccupe de PSA. La survalorisation de Tesla, je laisse cela à l'appréciation des investisseurs. Si un jour ça fait , eh bien, ça fera. Nous considérons que Tesla est un concurrent comme un autre. Du point de vue de la maîtrise de la technologie et des objets de mobilités, sûrs, abordables et propres, nous serons parfaitement capables de concourir", commente Carlos Tavares au sujet de son prétendu concurrent américain, qui a écoulé un peu plus de 350 000 véhicules en 2019.

L'année 2020 sera cruciale pour Tesla qui lancera progressivement ses opérations en Chine, et débutera la construction de son usine européenne. Avec le lancement du Model Y sur le Vieux Continent, et l'hypothétique maintien des bonnes ventes de la Model 3, Tesla pourrait parvenir à atteindre rapidement le demi-million d'exemplaires par an. Mais il faudra, surtout, trouver un moyen de faire enfin des bénéfices et d'être rentable.