Ce faux Classe G à moins de 8000 € devient un peu meilleur qu’auparavant

Se moquer du Mahindra Bolero en disant que c’est « un Mercedes Classe G de Wish » n’est pas exact. Tout d’abord parce qu’il ne provient pas de Chine contrairement à la plupart des produits bas de gamme de la célèbre plateforme, mais aussi parce que sa carrière remonte à l’an 2000 bien avant l’entreprise d’e-commerce lancée en 2010.

En réalité, le Mahindra Bolero est originaire d’Inde avec comme souvent sur ce marché une promesse de fiabilité, de simplicité et de praticité contre un tarif particulièrement bas. Le cru 2025 ne déroge pas à la règle avec des mécaniques 100 % gazole et une architecture de propulsion à moteur avant et châssis échelle éprouvée depuis plusieurs décennies.

Moins de 8000 euros la pièce

Il est vrai que le Mahindra Bolero surprend surtout par son look de Mercedes Classe G low cost. Car oui, la grille des tarifs débute sur son marché domestique sous les 8000 euros tandis que la version la plus bourgeoise atteint tout juste l’équivalent de 9700 euros. Deux versions sont proposées : Bolero 1,5l diesel 75 ch pour 210 Nm de couple et Bolero Neo 1,5l diesel 100 chevaux pour 260 Nm de couple. Dans les deux cas de figure, la cavalerie transite au sol via une boîte manuelle et les roues arrière uniquement. Ce repoudra apporte en outre des écrans plus grands et des calandres inédites.