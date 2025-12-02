Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Opel Mokka 2

L’Opel Mokka GSE électrique est plus performant qu'une Alpine A290

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

3. Ce qu'on pense de l'Opel Mokka GSE et son prix

 

L'Opel Mokka est cher, mais il a heureusement droit à une grosse remise.
L'Opel Mokka est cher, mais il a heureusement droit à une grosse remise.

46 500€, voilà le prix officiel de l’Opel Mokka GSE qui paraît bien trop élevé pour un SUV urbain, même avec près de 300 chevaux sous le capot. Heureusement, il reçoit d’office une remise de 5 005€ qui le fait descendre à 41 445€, soit 38 005€ après déduction de la prime CEE minimale de 3 440€. Son cousin l’Abarth 600e existe avec une version moins puissante du même moteur (240 chevaux en version Turismo) à 39 900€ prix catalogue, sinon il revient à 48 900€ en pack Scorpionissima de 280 chevaux. L’autre cousin Alfa Romeo Junior Elettrica 280 chevaux demande 46 900€ mais pour les deux Italiens, on espère qu’il est également possible d’obtenir des remises. De son côté, le Mini Aceman JCW de 258 chevaux demande 45 450€ avant d’éventuelles remises, mais il n’a pas droit à la prime CEE complète à cause de sa fabrication chinoise.

A retenir : un SUV plus amusant qu'une Alpine A290

L’Opel Mokka GSE bénéficie des mêmes qualités dynamiques que l’Abarth 600e ou la Lancia Ypsilon HF déjà testées par Caradisiac et équipées d’un groupe motopropulseur identique. Il rappelle que l’approche de Stellantis sur ces petits véhicules sportifs électriques a finalement été plus radicale et osée que celle d’Alpine, dont l’A290 est à la fois moins performante et moins amusante à piloter même si elle peut miser sur un design plus fort (ça compte aussi sans doute pour la clientèle visée). 

Difficile de ressentir de vraies différences comportementales entre ce Mokka GSE et ses nombreux cousins du groupe (il faudrait les tester ensemble sur le même terrain), mais ils souffrent tous du même défaut : cette autonomie qui fond affreusement vite dès qu’on s’amuse avec. Un défaut qui nous paraît d’autant plus gênant sur un modèle SUV à la vocation plus polyvalente mais d’un autre côté, le mokka GSE ne coûte pas plus cher qu’une citadine Alpine A290 (42 200€ au minimum en version 220 chevaux) ou une Lancia Ypsilon HF (42 400€) une fois sa remise automatique déduite.

Tout n’est pas parfait donc, mais il s’agit d’un vrai petit véhicule sportif de caractère malgré l’absence d’une motorisation thermique. Hélas, le prix à payer reste plus élevé que sur les anciens modèles à pétrole (33 650€ pour l’excellent Ford Puma ST en 2020) et cette autonomie limitée rebutera tous ceux qui conçoivent ce genre de modèle comme une voiture principale à tout faire.

Caradisiac a aimé

  • Les performances
  • L'efficacité remarquable
  • La conduite musclée et intéressante

Caradisiac n'a pas aimé

  • L'autonomie problématique dès qu'on s'amuse
  • Le prix trop élevé heureusement adouci par une grosse remise
  • Un design trop timide ?

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
II (2) 280 & BATTERIE 54 KWH GSE 0 (wltp) 46 500 €  €
Photos (14)

Mots clés :

En savoir plus sur : Opel Mokka 2

