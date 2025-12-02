2. L'Opel Mokka GSE est tout équipé (et heureusement)
Compte tenu du positionnement tarifaire assez haut de l’Opel Mokka GSE (avant remises), le constructeur allemand ne pouvait pas se permettre de proposer un équipement bas de gamme sur son nouveau petit crossover sportif électrique. Ce dernier fait heureusement des efforts à ce niveau et embarque de série toutes les options disponibles sur les autres versions. Des jantes de 20 pouces aux sièges très enveloppants en passant par les aides à la conduite autonome de niveau 2, tout y est.
Il ne reste que le capot Noir Karbon à 300€ et le kit anti-crevaison à 89€. Quant aux coloris optionnels, ils coûtent entre 300€ et 600€ si vous ne voulez pas vous satisfaire du Bleu Kolibri de série.
Le détail techno : un moteur plus puissant que chez Alpine
Comme l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Junior Elettrica, la Lancia Ypsilon HF et bientôt la Peugeot E-208 GTI, l’Opel Mokka GSE embarque donc le groupe motopropulseur 100% électrique conçu par Stellantis Motorsport pour les petits modèles sportifs du groupe. Par rapport à celui mis au point par Alpine sur l’A290, il développe 60 chevaux de plus et dispose d’un vrai blocage de différentiel mécanique contrairement à la citadine du groupe au losange. Et pour l'anecdote lorsque nous discutions avec les ingénieurs d’Alpine lors de la présentation de l’A290 au printemps 2024, ils croyaient qu’on se trompait quand on leur disait que Stellantis annonçait 280 chevaux en puissance maximale sur ce groupe motopropulseur uniquement sur les roues avant ! Avec du recul, Stellantis s’est montré moins conservateur qu’Alpine dans son approche.
Equipements et options
Version : II (2) 280 & BATTERIE 54 KWH GSE
Equipements de sécurité
Alerte de sous-gonflage des pneumatiques
Aide au démarrage en côte
Contrôle de traction électronique (TCS)
Alerte anti-somnolence
Entrée et démarrage sans clé
Système de freinage avec antiblocage des roues (ABS)
Contrôle électronique de stabilité (ESP)
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux
Fixations Isofix aux places latérales AR
Feux diurnes Eco-LED
Réglage manuel des feux
Limiteur de vitesse
Commutation automatique en feux de route/croisement
Système avancé d'assistance au stationnement
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement avec alerte d'angle-mor
Démarrage sans clé avec bouton "START"
Equipements de confort
Direction assistée électrique
Sièges AV chauffants
Vitres AR surteintées
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Rétroviseur intérieur électrochromatique
Volant chauffant
Porte-gobelet AV
Aide au stationnement AR
Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants
Climatisation automatique monozone
Frein de parking électrique
Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go
Coquilles de rétroviseurs peintes en noir
Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3
Navigation TomTom Europe
Ceintures de sécurité à préhension pyrotechnique
Radio FM/AM/DAB+
Détection de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places AV
Fonction Bluetooth (appels et streaming audio)
Ecran tactile 10'' couleur
Ligne de vitrage Noir
Console avec accoudoir central AV
Vitres AV/AR électriques avec système anti-pincement
Volant TEP
Verrouillage centralisé avec télécommande et en roulant
Système avancé d'assistance au stationnement
Phares adaptatifs Matrix LED (2 x 7 segments) avec réglage automatique de l'assiette
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement avec alerte d'angle-mor
Sièges perforrmance
Siège conducteur réglable dans 6 directions
Volant Performance
Siège passager réglable dans 6 directions
Sièges Perforrmance Alcantara
Esthétique / Carrosserie
Becquet de toit AR noir
Peinture métallisée
Jantes en alliage 20" bi-ton diamanté
Sellerie mixte Alcantara et TEP - Noir Mistral
Sellerie Alcantara / TEP
Autres équipements
Pédalier Aluminium
Poches aumonières
5 appuis-tête réglables en hauteur
Ciel de pavillon noir
Capteur de pluie
6 HP
Poignées de portes intérieures chromées
Poignées de maintien pour conducteur et passager AV
Radars AV
Phares AV Eco LED
Seconde clé avec télécommande
Module Opel Connect
Combiné instrumentation numérique 10"
Double plancher de coffre amovible
Calandre Opel Vizor avec contour noir
Signature lumineuse en forme d'aile à LED
Apple CarPlay et Android Auto sans fil
Grille inférieure - Noir grainé
Aide active au maintien au centre de la voie
Câble de recharge Mode 3 - 22kW
Reconnaissance avancée des panneaux de signalisation
Aide active au maintien dans la voie
1 port USB-C AV
Reconnaissance vocale naturelle
Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté passager
Antenne Requin
Sabots de protection couleur carrosserie
Protections latérales peintes noir
Inserts et grille face AV grainés
2 ports USB-A à l'AR (recharge seulement)
Logo AV Argent
Logo AR et lettrage - Noir
Décor Intérieur Lithosphere et argenté
Aide au freinage d'urgence amélioré vitesse et détection des piétons et cyclistes
Recharge smartphones sans fil (15W)
Boîte automate à fonction continue
Chargeur embarqué (OBC) tri-phasé 11kW avec V2L
Pare-chocs, couleurs et finitions sportives
Pédales performance
Freins Performance
Châssis Sport avec differentiel à glissement limité
Caméra de recul 130°
Options disponibles
-
Peintures métallisées:
600 €
-
Capot peint en Noir Karbon:
300 €
-
Toit couleur carrosserie:
0 €
-
Peinture opaque:
600 €
-
Kit anti-crevaison:
89 €
-
Chargeur embarqué (OBC) tri-phasé 11kW avec V2L:
400 €
Photos (14)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération