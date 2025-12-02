Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Opel Mokka 2

Essai

L’Opel Mokka GSE électrique est plus performant qu'une Alpine A290

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

29  

2. L'Opel Mokka GSE est tout équipé (et heureusement)

 

Voilà à quoi ressemble l'Opel Mokka GSE sans la moindre option.

Compte tenu du positionnement tarifaire assez haut de l’Opel Mokka GSE (avant remises), le constructeur allemand ne pouvait pas se permettre de proposer un équipement bas de gamme sur son nouveau petit crossover sportif électrique. Ce dernier fait heureusement des efforts à ce niveau et embarque de série toutes les options disponibles sur les autres versions. Des jantes de 20 pouces aux sièges très enveloppants en passant par les aides à la conduite autonome de niveau 2, tout y est.

Il ne reste que le capot Noir Karbon à 300€ et le kit anti-crevaison à 89€. Quant aux coloris optionnels, ils coûtent entre 300€ et 600€ si vous ne voulez pas vous satisfaire du Bleu Kolibri de série.

Le détail techno : un moteur plus puissant que chez Alpine

Comme l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Junior Elettrica, la Lancia Ypsilon HF et bientôt la Peugeot E-208 GTI, l’Opel Mokka GSE embarque donc le groupe motopropulseur 100% électrique conçu par Stellantis Motorsport pour les petits modèles sportifs du groupe. Par rapport à celui mis au point par Alpine sur l’A290, il développe 60 chevaux de plus et dispose d’un vrai blocage de différentiel mécanique contrairement à la citadine du groupe au losange. Et pour l'anecdote lorsque nous discutions avec les ingénieurs d’Alpine lors de la présentation de l’A290 au printemps 2024, ils croyaient qu’on se trompait quand on leur disait que Stellantis annonçait 280 chevaux en puissance maximale sur ce groupe motopropulseur uniquement sur les roues avant ! Avec du recul, Stellantis s’est montré moins conservateur qu’Alpine dans son approche.

 

 

Equipements et options

Version : II (2) 280 & BATTERIE 54 KWH GSE

Equipements de sécurité

  • Alerte de sous-gonflage des pneumatiques

  • Aide au démarrage en côte

  • Contrôle de traction électronique (TCS)

  • Alerte anti-somnolence

  • Entrée et démarrage sans clé

  • Système de freinage avec antiblocage des roues (ABS)

  • Contrôle électronique de stabilité (ESP)

  • Airbags frontaux et latéraux conducteur et passager AV, rideaux

  • Fixations Isofix aux places latérales AR

  • Feux diurnes Eco-LED

  • Réglage manuel des feux

  • Limiteur de vitesse

  • Commutation automatique en feux de route/croisement

  • Système avancé d&#039;assistance au stationnement

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement avec alerte d&#039;angle-mor

  • Démarrage sans clé avec bouton &quot;START&quot;

Equipements de confort

  • Direction assistée électrique

  • Sièges AV chauffants

  • Vitres AR surteintées

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique

  • Volant chauffant

  • Porte-gobelet AV

  • Aide au stationnement AR

  • Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants

  • Climatisation automatique monozone

  • Frein de parking électrique

  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop &amp; Go

  • Coquilles de rétroviseurs peintes en noir

  • Banquette AR rabattable 1/3 - 2/3

  • Navigation TomTom Europe

  • Ceintures de sécurité à préhension pyrotechnique

  • Radio FM/AM/DAB+

  • Détection de non-bouclage des ceintures de sécurité aux places AV

  • Fonction Bluetooth (appels et streaming audio)

  • Ecran tactile 10&#039;&#039; couleur

  • Ligne de vitrage Noir

  • Console avec accoudoir central AV

  • Vitres AV/AR électriques avec système anti-pincement

  • Volant TEP

  • Verrouillage centralisé avec télécommande et en roulant

  • Système avancé d&#039;assistance au stationnement

  • Phares adaptatifs Matrix LED (2 x 7 segments) avec réglage automatique de l&#039;assiette

  • Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables et rabattables électriquement avec alerte d&#039;angle-mor

  • Sièges perforrmance

  • Siège conducteur réglable dans 6 directions

  • Volant Performance

  • Siège passager réglable dans 6 directions

  • Sièges Perforrmance Alcantara

Esthétique / Carrosserie

  • Becquet de toit AR noir

  • Peinture métallisée

  • Jantes en alliage 20&quot; bi-ton diamanté

  • Sellerie mixte Alcantara et TEP - Noir Mistral

  • Sellerie Alcantara / TEP

Autres équipements

  • Pédalier Aluminium

  • Poches aumonières

  • 5 appuis-tête réglables en hauteur

  • Ciel de pavillon noir

  • Capteur de pluie

  • 6 HP

  • Poignées de portes intérieures chromées

  • Poignées de maintien pour conducteur et passager AV

  • Radars AV

  • Phares AV Eco LED

  • Seconde clé avec télécommande

  • Module Opel Connect

  • Combiné instrumentation numérique 10&quot;

  • Double plancher de coffre amovible

  • Calandre Opel Vizor avec contour noir

  • Signature lumineuse en forme d&#039;aile à LED

  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil

  • Grille inférieure - Noir grainé

  • Aide active au maintien au centre de la voie

  • Câble de recharge Mode 3 - 22kW

  • Reconnaissance avancée des panneaux de signalisation

  • Aide active au maintien dans la voie

  • 1 port USB-C AV

  • Reconnaissance vocale naturelle

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie côté passager

  • Antenne Requin

  • Sabots de protection couleur carrosserie

  • Protections latérales peintes noir

  • Inserts et grille face AV grainés

  • 2 ports USB-A à l&#039;AR (recharge seulement)

  • Logo AV Argent

  • Logo AR et lettrage - Noir

  • Décor Intérieur Lithosphere et argenté

  • Aide au freinage d&#039;urgence amélioré vitesse et détection des piétons et cyclistes

  • Recharge smartphones sans fil (15W)

  • Boîte automate à fonction continue

  • Chargeur embarqué (OBC) tri-phasé 11kW avec V2L

  • Pare-chocs, couleurs et finitions sportives

  • Pédales performance

  • Freins Performance

  • Châssis Sport avec differentiel à glissement limité

  • Caméra de recul 130°

Options disponibles

  • Peintures métallisées

     : 

    600 €

  • Capot peint en Noir Karbon

     : 

    300 €

  • Toit couleur carrosserie

     : 

    0 €

  • Peinture opaque

     : 

    600 €

  • Kit anti-crevaison

     : 

    89 €

  • Chargeur embarqué (OBC) tri-phasé 11kW avec V2L

     : 

    400 €

