Compte tenu du positionnement tarifaire assez haut de l’Opel Mokka GSE (avant remises), le constructeur allemand ne pouvait pas se permettre de proposer un équipement bas de gamme sur son nouveau petit crossover sportif électrique. Ce dernier fait heureusement des efforts à ce niveau et embarque de série toutes les options disponibles sur les autres versions. Des jantes de 20 pouces aux sièges très enveloppants en passant par les aides à la conduite autonome de niveau 2, tout y est.

Il ne reste que le capot Noir Karbon à 300€ et le kit anti-crevaison à 89€. Quant aux coloris optionnels, ils coûtent entre 300€ et 600€ si vous ne voulez pas vous satisfaire du Bleu Kolibri de série.

Le détail techno : un moteur plus puissant que chez Alpine Comme l’Abarth 600e, l’Alfa Romeo Junior Elettrica, la Lancia Ypsilon HF et bientôt la Peugeot E-208 GTI, l’Opel Mokka GSE embarque donc le groupe motopropulseur 100% électrique conçu par Stellantis Motorsport pour les petits modèles sportifs du groupe. Par rapport à celui mis au point par Alpine sur l’A290, il développe 60 chevaux de plus et dispose d’un vrai blocage de différentiel mécanique contrairement à la citadine du groupe au losange. Et pour l'anecdote lorsque nous discutions avec les ingénieurs d’Alpine lors de la présentation de l’A290 au printemps 2024, ils croyaient qu’on se trompait quand on leur disait que Stellantis annonçait 280 chevaux en puissance maximale sur ce groupe motopropulseur uniquement sur les roues avant ! Avec du recul, Stellantis s’est montré moins conservateur qu’Alpine dans son approche.