Opel Mokka 2

L’Opel Mokka GSE électrique est plus performant qu'une Alpine A290

Cédric Pinatel

4. Notre note de l'Opel Mokka GSE

 

L'Opel Mokka GSE (280 chevaux, 46 500€) s'évalue dans la catégorie des SUV urbains ultra-sportifs qui comprend :

-Le Mini Aceman JCW (258 chevaux, 45 450€).

-L'Abarth 600e Scorpionissima (280 chevaux, 48 900€).

-L'Alfa Romeo Junior Veloce Elettrica (280 chevaux, 46 900€).

Opel Mokka GSE
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
  • 5.91
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
 
Note globale : 13 /20
