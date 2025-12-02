Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Opel Mokka 2

Essai

L’Opel Mokka GSE électrique est plus performant qu'une Alpine A290

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

5. La fiche technique de l'Opel Mokka GSE

 

Les chiffres clés

Opel Mokka 2 II (2) 280 & BATTERIE 54 KWH GSE
Généralités  
Finition GSE
Date de commercialisation 08/10/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 160 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 96 mois
Dimensions  
Longueur 4,15 m
Largeur sans rétros 1,78 m
Hauteur 1,51 m
Empattement 2,56 m
Volume de coffre mini 310 L
Volume de coffre maxi 1 060 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 596 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 345 Nm
Puissance moteur 280 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 324 km
Capacité batterie 54 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
